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رياضة

رونالدو خارج قائمة النصر أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

Lebanon 24
07-11-2023 | 00:43
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سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة نادي النصر السعودي أمام مضيفه الدحيل القطري، التي ستجمعهما غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووصلت بعثة نادي النصر اليوم الاثنين إلى العاصمة الدوحة، استعدادا للمباراة المقررة يوم غد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
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وقرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، إراحة نجمه كريستيانو رونالدو وزميله الإسباني إيميريك لابورت، في الاستحقاق القاري، بعد أن تألق الثنائي في المباراة الماضية "للعالمي" أمام ضيفه الخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وكان رونالدو قد سجل الهدف الأول "للعالمي، عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، بينما أضاف لابورت الهدف الثاني بحلول الدقيقة 58 من عمر المباراة.
يذكر أن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) قد أحرز هدفين في مرمى الدحيل (4-3) خلال مباراة الذهاب التي جمعتهما في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

حقق نادي النصر ثلاثة انتصارات متتالية في الموسم الحالي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الخامسة (E) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط على وصيفه برسيبوليس الإيراني.

بينما يشغل نادي الدحيل المرتبة الثالثة على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة، ومن ثم استقلال دوشنبه الطاجيكي في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة أيضا.
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