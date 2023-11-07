روسيا تتحدى اللجنة الأولمبية الدولية أمام "كاس"





وقالت "كاس" إن اللجنة الأولمبية الروسية "تطلب إلغاء القرار المطعون فيه، وإعادة إدماجها كمعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مع الاستفادة من جميع الحقوق والامتيازات التي يمنحها الميثاق الأولمبي".

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وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية في 12 تشرين الأول الماضي، عضويةَ روسيا "بمفعول فوري"، وذلك لضمها المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، زابوروجيه). لجأت اللجنة الأولمبية الروسية إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، لاستئناف قرار الإيقاف الصادر بحقها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، حسبما أعلنت المحكمة الاثنين.وقالت "كاس" إن اللجنة الأولمبية الروسية "تطلب إلغاء القرار المطعون فيه، وإعادة إدماجها كمعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مع الاستفادة من جميع الحقوق والامتيازات التي يمنحها الميثاق الأولمبي".وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية في 12 تشرين الأول الماضي، عضويةَ روسيا "بمفعول فوري"، وذلك لضمها المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، زابوروجيه).

وقالت الأولمبية الدولية، في بيان، إن "القرار الأحادي المتخذ من الأولمبية الروسية في 5 تشرين الأول 2023، بضم المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية يشكل خرقا للميثاق الأولمبي، لأنه ينتهك السلامة الإقليمية للجنة الأولمبية الأوكرانية".



ويحرم هذا القرار تلقائيا الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي.



لكنه ليس له أي عواقب على المشاركة المحتملة للرياضيين الروس، تحت علم محايد، في أولمبياد باريس الصيفي عام 2024، وأولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي في 2026، والتي ستقررها الأولمبية الدولية "في الوقت المناسب".



واستنكرت الأولمبية الروسية تعليق نشاطها، قائلة في حينها إن "اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت قرارا جديدا يأتي بنتائج عكسية، وله دوافع سياسية واضحة.. الرياضيون الروس، الموقوف معظمهم عن المشاركة الدولية دون أي سبب، لم يتأثروا بأي شكل من هذه الخطوة".