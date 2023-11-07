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رياضة
رحلة لشربل عقيقي على الدراجة النارية في 21 دولة
Lebanon 24
07-11-2023
|
07:46
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زار وفد من "اليازا" محافظ بيروت القاضي مروان عبود في مبنى بلدية بيروت، ضم منسق لجنة الدراجات النارية فؤاد الصمدي والرحال اللبناني شربل عقيقي الذي عاد الى لبنان بعد رحلة طويلة على متن دراجته النارية، بدأها في 14 ايلول، وقادته الى ٢١ دولة من بينها باريس، التزم خلالها في قيادته وصيانته الدراجة السلامة المرورية.
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واشار عبود خلال اللقاء، وفق بيان عن الوفد، الى ان" شربل نقل الامل بلبنان الى عدد كبير من الدول"، مؤكدا "دعمه لكل ما يصب في خدمة الوطن".
من جهته أمل الصمدي ان" يلتزم جميع مستخدمي الدراجات توصيات اليازا الهادفة الى تطبيق قانون السير".
كما طالبت اليازا سائقي الشاحنات والسيارات احترام حقوق مستعملي الدراجات النارية بمشاركة الطرقات العامة ".
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