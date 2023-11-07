رحلة لشربل عقيقي على الدراجة النارية في 21 دولة

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زار وفد من "اليازا" محافظ بيروت القاضي مروان عبود في مبنى بلدية بيروت، ضم منسق لجنة الدراجات النارية فؤاد الصمدي والرحال اللبناني شربل عقيقي الذي عاد الى لبنان بعد رحلة طويلة على متن دراجته النارية، بدأها في 14 ايلول، وقادته الى ٢١ دولة من بينها باريس، التزم خلالها في قيادته وصيانته الدراجة السلامة المرورية.واشار عبود خلال اللقاء، وفق بيان عن الوفد، الى ان" شربل نقل الامل بلبنان الى عدد كبير من الدول"، مؤكدا "دعمه لكل ما يصب في خدمة الوطن".