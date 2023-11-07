Advertisement

رياضة

رحلة لشربل عقيقي على الدراجة النارية في 21 دولة

Lebanon 24
07-11-2023 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1127558-638349654955441294.png
Doc-P-1127558-638349654955441294.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار وفد من "اليازا" محافظ بيروت  القاضي مروان عبود في مبنى بلدية بيروت،  ضم منسق لجنة الدراجات النارية فؤاد الصمدي والرحال  اللبناني شربل عقيقي الذي عاد الى لبنان بعد رحلة طويلة على متن دراجته النارية،  بدأها في 14 ايلول، وقادته الى ٢١ دولة من بينها باريس، التزم خلالها في قيادته وصيانته الدراجة السلامة المرورية.
Advertisement

واشار عبود خلال اللقاء، وفق بيان عن الوفد، الى ان" شربل نقل الامل بلبنان الى عدد كبير من الدول"،  مؤكدا "دعمه لكل ما يصب في خدمة الوطن".
 


من جهته أمل الصمدي  ان" يلتزم جميع مستخدمي الدراجات توصيات اليازا الهادفة الى تطبيق قانون السير".

كما طالبت اليازا سائقي الشاحنات والسيارات احترام حقوق مستعملي الدراجات النارية بمشاركة الطرقات العامة ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:08 | 2023-11-07
08:45 | 2023-11-07
04:38 | 2023-11-07
03:33 | 2023-11-07
01:28 | 2023-11-07
00:43 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24