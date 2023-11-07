أزمة في "ريال مدريد".. ما الذي يجري؟!

بعد شهر تقريبًا من الغياب عن ملعبه، سقط "المرينغي" على أرض "السينتياغو برنابيو" في فخ التعادل السلبي أمام رايو فايكانو، برسم الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2023-24، واتضح أن نادي العاصمة الإسبانية يعيش أزمة، في حال غياب نجمه الأول الإنكليزي غود بيلينغهام عن التسجيل.

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وقد عجز "ريال مدريد" عن التسجيل، بالرغم من تسديد لاعبيه 22 مرة خلال المباراة، وظهر بيلينغهام خائب الأمل عقب نهاية المباراة، ولهذا سلطت صحيفة "ذا أثيلتيك" في تقرير لها الضوء على تراجع هجوم المرينغي عندما يفشل بيلينغهام في التسجيل، وقالت في تقرير لها: "ريال مدريد ليس لديه من يسجل، حين يفشل بيلينغهام في التسجيل".



وقالت الصحيفة إن البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي كان أول لاعب من ريال مدريد يُغادر أرضية "البرنابيو" بعد صافرة النهاية مُحبطًا للغاية طاب بتشجيع الجماهير في عدة مناسبات خلال المباراة، كما لو أنه لا يستطيع خوض المباراة بمفرده؛ وسجّل هدفًا بالفعل، ولكن ألغي بداعي التسلل، كما أن أداءه تراجع كثيرًا، خاصًّة في المباريات القليلة الماضية.



بينما البرازيلي الثاني رودريغو غوس الذي حل بديلًا في الدقيقة 70، فشل في استغلال فرصتين جيدتين، ليواصل أداءه المتراجع جنبًا إلى جانب مع فينيسيوس.





كذلك واجه خوسيلو بعض الانتقادات، لأنه احتاج إلى عدة محاولات للتسجيل، حيث يبلغ متوسط تسجيل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هدفًا كل سبع تسديدات. وأمام رايو سدد ست تسديدات لكنه فشل في هز الشباك.



في المجمل، سجّل كل من خوسيلو وفينيسيوس جونيور ورودريغو 10 أهداف، أيّ أقل بثلاثة أهداف من بيلينغهام، وهُنا نجد أنهم سددوا 79 كرة، 37 منها على المرمى بنسبة (46.8%)، أو بمعنى آخر، يحتاج الثلاثي في المتوسط إلى 7.9 تسديدات لتسجيل هدف واحد.



وفي الوقت نفسه، سدد بيلينغهام 27 تسديدة، 21 منها على المرمي بنسبة (77.7%)، حيث يُسجّل الإنكليزي في المتوسط هدفًا من 2.1 تسديدة، والفارق كبير بين الثنائي، ولكن الميرينغي لم يملك حلًّا لهذا الأمر حتى الآن. (win win)