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رياضة

طعن مشجع لباريس سان جيرمان في ميلان قبيل مباراة الفريقين

Lebanon 24
07-11-2023 | 14:00
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تعرض أحد مشجعى باريس سان جيرمان الفرنسي للطعن، وذلك قبل مواجهة ميلان، اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

وذكرت صحيفة Corriere della Sera الإيطالية أن اشتباكات بين جماهير ميلان وباريس سان جيرمان، أسفرت عن نقل أحد مشجعي النادي الفرنسي إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد تلقيه طعنتين.

 

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ما حدث يمكن أن يكون هناك كمين حقيقي لجماهير باريس سان جيرمان من قبل مجموعة من أولتراس نادي ميلان، في إحدى مناطق المدينة.

وبدأ الكمين بانفجار مفرقعات نارية، ثم سلسلة من قنابل الدخان، وأخيرا هجوم منظم من قبل الأولتراس، قبل أن تهرع الشرطة على الفور إلى الموقع لمحاولة استعادة الهدوء.

 

وأكد التقرير أن الحصيلة الإجمالية حتى الآن هي تعرض اثنين من المشجعين الفرنسيين لإصابات، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى، كما أصيب ضابط بجروح ليست خطيرة، فيما تم نقل أحد مشجعي ميلان إلى مركز الشرطة. (روسيا اليوم)

 

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