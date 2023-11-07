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رياضة

لحظات مرعبة... إنقاذ لاعب من الموت بعد بلع لسانه

Lebanon 24
07-11-2023 | 16:00
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لحظات مخيفة مرت داخل ستاد بتروسبورت بالقاهرة عقب سقوط نصر عبدالرازق، لاعب نادي طنطا المصري، على أرضية الملعب وابتلاع لسانه خلال مواجهة فريقه مع بتروجيت في مسابقة دوري المحترفين، وفقا لتصريحات إكرامي صابر مدرب الفريق.

 

ويتحدث صابر لموقع سكاي نيوز عربية عن الواقعة قائلا: "كانت المباراة تسير بوتيرة هادئة قبل ‏أن ‏يصطدم رأس لاعبنا نصر عبدالرازق بلاعب منافس خلال كرة مشتركة في الشوط الثاني من ‏اللقاء، ‏ليسقط على الأرض فجأة دون أن يتحرك مما أثار الفزع بين الجميع". 

 

وفي لحظات هرول الطبيب المختص بالفريق تجاه اللاعب لسرعة إنقاذ حياته من خطر مُحقق، وانهمك ‏في ‏إجراء الإسعافات اللازمة وسط دعوات زملائه بالنجاة لعدم تعرضهم لهذا الموقف المؤلم من قبل ‏فيما ‏حاول الجهاز الطبي تقديم كافة الجهود لمساعدته، وفقا لمدرب الفريق.‏

ويقول إبراهيم مجد، رئيس الجهاز الطبي لنادي طنطا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن اللاعب ‏العشريني ‏تعرض لكدمة شديدة في الرأس وهو ما تسبب في ابتلاع لسانه خلال لحظات قليلة، لذلك تعامل ‏على الفور ‏من أجل استخراج لسانه في أسرع وقت حتى يتمكن المصاب من التنفس مرة ثانية. 

 

ويضيف الطبيب المعالج: "نجحنا في إسعافه حتى استعاد وعيه من جديد وحاولنا الحديث معه حتى ‏نتأكد ‏من استيعابه لكافة التفاصيل لكن لم تكن حالته مطمئنة، وبات يتحدث بكلمات غير مفهومة، ‏فقمنا ‏باستدعاء سيارة الإسعاف من أجل نقله إلى مستشفى قريب للاطمئنان على حالته الصحية"..

 

ويتابع مجد:"جرى نقل عبدالرازق في سيارة إسعاف متواجدة داخل ستاد بتروسبورت إلى ‏أحد ‏المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية اللازمة ومن أبرزها ‏الأشعة ‏المقطعية على المخ وتبين سلامته من حدوث أي نزيف"..

 

وينوه رئيس الجهاز الطبي لنادي طنطا إلى أن اللاعب مايزال في حاجة إلى المراجعة الطبية، وأن ‏التشخيص ‏لحالته هو إصابته بارتجاج شديد يستدعي مكوثه داخل المستشفى لمدة يومين تحت الملاحظة ‏في ‏غرفة العناية المركزة حتى يتماثل للشفاء بصورة كاملة.‏ (سكاي نيوز)

 

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