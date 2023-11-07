توتنهام يتجرع هزيمة قاسية أمام تشيلسي

تجرع توتنهام خسارته الأولى هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه المدوي على ملعبه أمام جاره تشيلسي بأربعة أهداف لهدف، الاثنين، في ختام منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة

المباراة اتسمت بالإثارة وشهدت واقعتي طرد لاثنين من لاعبي توتنهام هما، الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 33 والإيطالي ديستيني أودوجي في الدقيقة 55، كما تم إلغاء هدفين بعد العودة لتقنية الفار "VAR"، بواقع هدف لكل فريق.

وصبت خسارة توتنهام في صالح مانشستر سيتي الذي انفرد بصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن توتنهام بعد تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.