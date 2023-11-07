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رياضة

هالاند يقود "مانشستر سيتي" للتأهّل لثمن نهائي دوري الأبطال

Lebanon 24
07-11-2023 | 19:20
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سجّل إرلينغ هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للعبور لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعد الفوز 3-صفر على ضيفه يونغ بويز السويسري يوم الثلاثاء.
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وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا انطلاقته المثالية وضمن مقعدا في مراحل خروج المغلوب بعدما جمع 12 نقطة بعد أربع مباريات في المجموعة السابعة.
ويحتلّ يونغ بويز، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ساندرو لوبر في الدقيقة 53، المركز الرابع وله نقطة واحدة.
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