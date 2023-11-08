بالفيديو.. عصابة تقتحم منزل نيمار وتحاول اختطاف رفيقته وطفلته

تعرض منزل عائلة برونا بيانكاردي رفيقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق الهلال السعودي لكرة القدم، لعملية سطو مسلح خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، على يد 3 لصوص، حيث كان الهدف الرئيسي هو العثور عليها رفقة المولودة الجديدة "مافي" لمساومة النجم البرازيلي عليهما.



وأشارت التقارير الإعلامية في البرازيل إلى أن رفيقة نيمار ومولودته لم تكونا متواجدتين في المنزل، بل كانتا في منزل أحد أصدقاء نيمار يحتفلون بمرور أول شهر لمافي.



وأوضحت التقارير أن اللصوص الثلاثة استغلوا عدم وجود كهرباء في العقار من أجل تنفيذ عملية السطو على المنزل.

واقتحم المجرمون المنزل في الثالثة من فجر يوم الثلاثاء وقاموا بتقييد والدي رفيقة نيمار واستمروا في الأمر لمدة نصف ساعة تقريبا، لكنهما لم يتعرضا لأي أذى حسبما كشفت تحقيقات الشرطة البرازيلية لاحقا.

وعقب فرار اللصوص، اتصل والد رفيقة نيمار بالشرطة التي بدورها تعرفت على السيارة التي كان يقودها أحد اللصوص، وهو جارهم يبلغ من العمر 20 عاما، تم إلقاء القبض عليه، واعترف بالجريمة التي ارتكبها.