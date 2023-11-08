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رياضة

مدرب يانغ بويز يتوعد كمارا.. ما علاقة "قميص هالاند"؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 02:51
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بعد خسارة ثقيلة 3-صفر أمام مانشستر سيتي، الثلاثاء، قال رافائيل فيكي مدرب يانغ بويز إنه سيتحدث إلى المدافع محمد علي كمارا بعد أن علم أن قائد الفريق طلب من مهاجم سيتي إرلينغ هالاند أن يمنحه قميص اللعب بين الشوطين.
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وقال فيكي للصحفيين بعد المباراة: "لم أر ذلك، هذا خبر جديد بالنسبة لي وأنا مندهش قليلا. لكني لا أعتقد أن الأمر له علاقة بالمباراة أو الأداء. من المحتمل أن أتحدث معه. رما طلب منه هالاند تبادل القمصان، لا أعرف".

وشوهد مدافع يانغ بويز يقترب من هالاند، الذي كان قد سجل بالفعل أحد هدفيه بحلول ذلك الوقت، خلال توجه الفريقين إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، حيث تبادلا القمصان.
 
وقال كيث كيرل لاعب سيتي السابق لشبكة سكاي سبورتس إنه كان سيشعر بغضب شديد لو كان مدربا.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي إن تبادل القمصان لم يزعجه.

وأضاف "لا أعرف شيئا عن ذلك. فزنا 3-صفر. لقد حدث ذلك، لا أعرف السبب". (سكاي نيوز عربية) 
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