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رياضة

بعد محاولة اختطاف حبيبته وابنته.. نيمار يتعرّض لصدمة جديدة!

Lebanon 24
08-11-2023 | 08:21
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تعرّض البرازيلي نيمار جونيور نجم المنتخب البرازيلي والهلال السعودي، لصدمتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

الأولى كانت بحسب شبكة "غلوبو" البرازيلية، عبر عملية اقتحام وسطو مسلح من 3 لصوص، لمنزل عائلة برونا بيانكاردي حبيبة نيمار، خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، بهدف اختطاف ابنة اللاعب.
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وأضافت الشبكة، أن الهدف الرئيسي من عملية السطو، كان العثور على برونا رفقة مولودتها الجديدة مافي ابنة نيمار، لمساومة النجم البرازيلي عليهما.

ومع ذلك، لم تكن برونا ومولودتها متواجدتين في المنزل، بل كانتا في بيت أحد أصدقاء نيمار، للاحتفال بمرور أول شهر من عمر مافي، لكن سرق اللصوص حقائب يد وساعات ومجوهرات ثمينة.

في الوقت ذاته تعرض نيمار لصدمة جديدة، بوفاة أحد أصدقائه. وكتب النجم البرازيلي، عبر حسابه على "إنستغرام" تعليقا على الواقعتين: "يوم حزين مع خبرين مدمرين للغاية".

وقال: "في البداية، كان الهجوم الذي شنته إحدى العصابات، على منزل برو سوفيرام (والد صديقته)، ولكن الحمد لله الجميع بخير!". وأضاف: "ثانيا، وفاة صديق.. مشاعري تجاه العائلة بأكملها، أتمنى أن يستقبل الله دعاءنا بأذرع مفتوحة".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقترن فيها اسم نيمار بعمليات السطو، حيث سبق وأن تعرض لعمليتي سطو مسلح بواقع واحدة في العاصمة الفرنسية، باريس وأخرى بالبرازيل. (روسيا اليوم)
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