هذا ما يحتاجه ريال مدريد لضمان تأهله لثمن نهائي أبطال أوروبا

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يستقبل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي، مساء الأربعاء، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.ويبحث النادي الملكي عن ورقة التأهل بصفة رسمية إلى ثمن نهائي المسابقة الأوروبية من بوابة مباراة الليلة أمام ضيفه البرتغالي.ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفوزه في جميع مبارياته حتى الآن.ويملك ريال مدريد، الليلة، أول فرصة لحسم التأهل المباشر إلى ثمن نهائي المسابقة القارية، إذأمام براغا في ملعب سانتياغو بيرنابيو لضمان التأهل، نظراً لحسمه المواجهات المباشرة مع الخصم البرتغالي.وسيبحث النادي الملكي عن الفوز في مباراته أمام براغا لتفادي خسارة المركز الأول للمجموعة لصالح خصمه نابولي الإيطالي الذي يحتل الوصافة برصيد 6 نقاط.ومن المنتظر أن تُحسم صدارة المجموعة في المواجهة المباشرة بين ريال مدريد وبطل إيطاليا نابولي، إذ يسعى الفريقان لحسم الصدارة من أجل تفادي مواجهة بايرن ميونيخ أو مانشستر سيتي في الدور المقبل.