"الفارق بيننا 26 لقباً".. هكذا ردّ مورينيو على ساري





ويلتقي روما مع مضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي في براغ، الخميس عند الساعة 17:45 بتوقيت غرينتش.

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وقال ساري بعد فوز لاتسيو الصعب على فينورد روتردام الهولندي 1-0 بدوري أبطال أوروبا، أن روما سيكون فعلياً في مباراة ودية مع سلافيا براغ.



وردّ مورينيو على ساري قائلاً: "أعتقد أنه إذا كان هناك من يجب أن يشعر بالإهانة بسبب هذا التعليق، فهو سلافيا براغ وليس أنا".



وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أنه قال أن سلافيا ليس لديه الجودة. أنا دائماً أحترم خصومي. ربما يكون هذا هو الفارق بين مدرب فاز بـ26 لقباً وآخر بالكاد فاز بأي شيء".



وتابع: "يجب أن تؤخذ كل مباراة على محمل الجد، لا توجد مباريات ودية. أود أن أسمع رد فعل رابطة الدوري الإيطالي، لأن ذلك كان انتقاداً موضوعياً ومباشراً. لذلك أنتظر". ردّ البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، على ماوريتسيو ساري مدرب لاتسيو، بعد أن وصف الأخير مواجهة روما مع سلافيا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي بالمباراة الودية.ويلتقي روما مع مضيفه سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي في براغ، الخميس عند الساعة 17:45 بتوقيت غرينتش.وقال ساري بعد فوز لاتسيو الصعب على فينورد روتردام الهولندي 1-0 بدوري أبطال أوروبا، أن روما سيكون فعلياً في مباراة ودية مع سلافيا براغ.وردّ مورينيو على ساري قائلاً: "أعتقد أنه إذا كان هناك من يجب أن يشعر بالإهانة بسبب هذا التعليق، فهو سلافيا براغ وليس أنا".وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أنه قال أن سلافيا ليس لديه الجودة. أنا دائماً أحترم خصومي. ربما يكون هذا هو الفارق بين مدرب فاز بـ26 لقباً وآخر بالكاد فاز بأي شيء".وتابع: "يجب أن تؤخذ كل مباراة على محمل الجد، لا توجد مباريات ودية. أود أن أسمع رد فعل رابطة الدوري الإيطالي، لأن ذلك كان انتقاداً موضوعياً ومباشراً. لذلك أنتظر".

ويتصدر الجيالوروسي المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، وفي حال فوزه في براغ سيضمن نادي الذئاب صدارة المجموعة والتأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، وتجنب مواجهة أحد أصحاب المركز الثالث من مجموعات دوري أبطال أوروبا في دوري خروج المغلوب.

وسيتواجه روما مع لاتسيو الأحد القادم في ستاديو أوليمبيكو.