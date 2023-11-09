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رياضة

تفاصيل "مشادة غرفة الملابس" بين بنزيما ومدربه.. هذا ما كشفته صحيفة سعودية

Lebanon 24
09-11-2023 | 01:50
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كشفت صحيفة سعودية، الأربعاء، تفاصيل الخلاف الذي جمع اللاعب الفرنسي الدولي ونجم نادي الاتحاد السعودي، كريم بنزيمة، مع مدربه السابق نونو سانتو، حيث دخل اللاثنان في سجال حاد بين شوطي مباراة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ضد نادي القوة الجوية العراقي.
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وأوضحت صحيفة "الرياضية"، أن الخلاف تجدد بين بنزيما وسانتو، في غرفة الملابس بين شوطي مباراة الفريق أمام القوة الجوية، الإثنين، حيث بدأت المشكلة بتوجيه المدرب انتقادات للاعب قائلا: "أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم".

وأضافت أن لاعب ريال مدريد السابق رد على مدربه بالقول: "لا توجه الحديث لي فقط، بل للمجموعة بالكامل"، ليغضب المدرب بحسب الصحيفة، ويرد: "أنت قائد الفريق وقدوة اللاعبين وأهم لاعبي الفريق، يجب أن تبادر وتكون مثالا لكل اللاعبين".

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر من داخل غرفة الملابس، أن المدرب واصل انتقاداته القوية للنجم الفرنسي، مضيفة أن اللاعب تحدث للإدارة قبل أسبوعين من الواقعة، وأبلغهم أن استمرار سانتو مدربا للفريق "لا يلبي تطلعات الفريق ويعيق تقدمه". (الحرة) 
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