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رياضة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
09-11-2023 | 06:00
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نجح راسموس هويلوند نجم مانشستر يونايتد بتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد هدفيه في مرمى كوبنهاغن خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

 

وسجل كل من جود إرلينغ هالاند، وأنطوان غريزمان وألفارو موراتا هدفين في اليوم الافتتاحي من الجولة الرابعة، ليتقاسموا صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، رفقة إيفانيلسون لاعب بورتو الذي أضاف هدفا إلى حصيلته هذه الجولة.

 

ولكن ذهب كل ذلك مع الريح بعد نصف ساعة فقط من مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاغن، حيث استطاع راسموس هويلوند من تسجيل هدفين ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، بالتساوي مع ألفارو موراتا نجم ريال مدريد.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

 

1- راسموس هويلوند(مانشستر يونايتد) 5 أهداف

 

2- ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 5 أهداف.

 

3- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 4 أهداف.

 

4- أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) 4 أهداف.

 

5- إيفانيلسون (بورتو ) 4 أهداف.

 

6- هاري كين (بايرن ميونخ) 4 أهداف (روسيا اليوم)

 

7- جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 3 أهداف.

 

8- جود بيلينغهام (ريال مدريد) 3 أهداف.

 

9- غابرييل غيسوس (أرسنال) 3 أهداف.

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