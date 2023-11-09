الهلال يتخذ إجراءا بحق نيمار في الشتاء

تتجه إدارة نادي الهلال السعودي، لاتخاذ إجراء تجاه البرازيلي نيمار، الذي سيغيب عن صفوف الفريق لمدة طويلة.

واستقر النادي السعودي على تعليق قيد النجم البرازيلي في قائمته خلال فترة التسجيل الشتوية المقبلة، بعد الإصابة القوية التي يعاني منها حاليا.

وخضع نيمار لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى لعلاج قطع بالرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي، تعرض له خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، ليحتاج إلى فترة قد تصل إلى 10 أشهر للعودة إلى الملاعب.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الهلال استقر على استبدال نيمار بلاعب في مركز الظهير الأيسر، لتدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد مناقشات خلال الفترة الماضية بين البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للفريق، وإدارة النادي، ليتم الاستجابة لطلبات المدرب.

وسيتم تعليق اسم نيمار مؤقتا في قائمة الفريق، لحين عودته إلى الملاعب مرة أخرى، على أن يتم قيده ليتمكن من المشاركة في المباريات الرسمية للزعيم.

(وكالات)