حتى 2029.. ريال مدريد يجدد عقد فالفيردي

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، تجديد عقد لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي حتى عام 2029.وانضم فالفيردي إلى ريال مدريد عام 2016 قادماً من بينارول في أوروغواي. وقضى فترة مع الفريق الثاني قبل تصعيده.وشارك فالفيردي في 220 مباراة مع الفريق الأول للريال سجل خلالها 19 هدفاً، وتوّج بـ9 ألقاب.ويأتي تجديد عقد النجم الأوروغوياني البالغ عمره 25 عاماً بعد يومين فقط من تجديد عقد الفرنسي إدواردو كامافينغا.ونجح ريال مدريد مؤخراً في تجديد عقد الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو.