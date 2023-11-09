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رياضة

مورينيو: هذا هو اللاعب الوحيد الذي لم يستحق الخسارة في فريقي

Lebanon 24
09-11-2023 | 23:00
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اعترف جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما، أن فريقه استحق الخسارة 2-0 أمام سلافيا براغ، في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وانتقد مورينيو أداء لاعبيه بعد المباراة، التي كان يحتاج فيها للفوز من أجل حسم التأهل للدور الثاني، قائلاً: "لقد كان أداء مروعاً ولاعب واحد فقط لا يستحق الخسارة".
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وبهذا التعادل تنازل روما عن صدارة المجموعة السابعة (9 نقاط) بفارق الأهداف عن براغ.

وكان مورينيو في المدرجات فوق منطقة الصحافة مباشرة، بسبب عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذ تعتبر مواجهة براغ هي الأخيرة.

وكشف مورينيو عن اسم اللاعب الوحيد الذي لم يستحق الخسارة أمام براغ: "سأخبرك بشيء واحد أعجبني، إدواردو بوفي. إنه طفل يبلغ من العمر 20 عاماً ولا يكفي لاعب واحد للفوز بمباراة. كلنا نستحق الخسارة الليلة باستثناء بوفي".

وقال المدرب البرتغالي لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد افتقرنا إلى كل شيء اليوم. لا أريد أن أتحدث كثيراً ولا ينبغي لأي شخص آخر أن يتحدث".

وتابع: "كانت النتيجة مستحقة تماماً، سواء بالمعنى الإيجابي لسلافيا براغ أو بالمعنى السلبي بالنسبة لنا. لم يعجبني أي شيء في أدائنا. لقد تحدثت بالفعل مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، وهو أمر لا أفعله أبداً".

وأكد مورينيو أن "ما قلناه سيبقى بيننا. أريد أن أكون صادقاً وعادلاً مع فريق سلافيا براغ، الذي استحق هذا الفوز تماماً. أتيحت لنا فرصة التسجيل لتعديل النتيجة 1-1، لكن بشكل عام كان الأداء سيئاً".
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