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رياضة

صورة تشعل مواقع التواصل.. رونالدو حاملاً العلم الفلسطيني!

Lebanon 24
10-11-2023 | 00:27
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في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى ناشروها أنها للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حاملا العلم الفلسطيني.

وأُرفقت الصورة بتعليق :"هنا سوف أسكت قليلاً.. احترام وتقدير إلى هذا الكبير".
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وحصدت آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك ومنصة أكس، وسط سيل من الثناء على نجم الكرة الشهير.
 
لكن بعد البحث، تبيّن أن الصورة غير صحيحة ومركّبة، وهي في الحقيقة للاعب المغربي جواد الياميق.
 
كريستيانو رونالدو
 
 
وصورة الياميق منشورة على موقع وكالة "غيتي" للصور في الأول من كانون الأول 2022. وقد رفع العلم الفلسطيني بعد فوز منتخب بلاده على المنتخب الكندي في دور المجموعات، الذي أهلته للدور 16 في كأس العالم 2022 في قطر.
 
كريستيانو رونالدو


كما ظهر الياميق في صورة أخرى أيضا ملوحا بالعلم الفلسطيني في التاريخ عينه، بحسب وكالة فرانس برس.

ومنذ حرب اسرائيل على غزة، انتشرت العديد من المعلومات المغلوطة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي. (العربية)
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