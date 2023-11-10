صورة تشعل مواقع التواصل.. رونالدو حاملاً العلم الفلسطيني!

في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى ناشروها أنها للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حاملا العلم الفلسطيني.



وأُرفقت الصورة بتعليق :"هنا سوف أسكت قليلاً.. احترام وتقدير إلى هذا الكبير".

Advertisement

وحصدت آلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك ومنصة أكس، وسط سيل من الثناء على نجم الكرة الشهير.

لكن بعد البحث، تبيّن أن الصورة غير صحيحة ومركّبة، وهي في الحقيقة للاعب المغربي جواد الياميق.

وصورة الياميق منشورة على موقع وكالة "غيتي" للصور في الأول من كانون الأول 2022. وقد رفع العلم الفلسطيني بعد فوز منتخب بلاده على المنتخب الكندي في دور المجموعات، الذي أهلته للدور 16 في كأس العالم 2022 في قطر.