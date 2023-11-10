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رياضة

في أول ظهور له.. هكذا بدا والد لاعب ليفربول بعد 12 يوما من اختطافه

Lebanon 24
10-11-2023 | 03:56
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أطق سراح والد لويس دياز، لاعب فريق ليفربول الإنكليزي ومنتخب كولومبيا، بعد 12 يوما من اختطافه.

وتعرض لويس مانويل دياز، للاختطاف مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، وقد تم إطلاق سراح والدة لويس دياز سريعا.
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وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.
 
شاهد.. أول ظهور لوالد لاعب ليفربول بعد 12 يوما من اختطافه


وتعليقاً على هذا، قال الإتحاد الكولومبي لكرة القدم في بيان: "يشكر الاتحاد الكولومبي الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعبنا لويس دياز، ممكنا".

أضاف: "كرة القدم كرياضة ترمز إلى الموهبة والتفاني والعمل الجماعي والقيم الجوهرية للبشر".

وتابع البيان: "في كولومبيا لا بد أن تظل اللعبة مركزا للترفيه والمنافسة الصحية والوحدة والبهجة".

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن لويس دياز رصد مبلغ 200 مليون بيزو، وهي العملة المحلية في كولومبيا، أي ما يعادل (نحو 48 ألف دولار)، لأي شخص يساعد في إيجاد والده المختطف. (روسيا اليوم)
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