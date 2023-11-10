26
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في أول ظهور له.. هكذا بدا والد لاعب ليفربول بعد 12 يوما من اختطافه
Lebanon 24
10-11-2023
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطق سراح والد لويس دياز، لاعب فريق ليفربول الإنكليزي ومنتخب كولومبيا، بعد 12 يوما من اختطافه.
وتعرض لويس مانويل دياز، للاختطاف مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، وقد تم إطلاق سراح والدة لويس دياز سريعا.
Advertisement
وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.
وتعليقاً على هذا، قال الإتحاد الكولومبي لكرة القدم في بيان: "يشكر الاتحاد الكولومبي الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعبنا لويس دياز، ممكنا".
أضاف: "كرة القدم كرياضة ترمز إلى الموهبة والتفاني والعمل الجماعي والقيم الجوهرية للبشر".
وتابع البيان: "في كولومبيا لا بد أن تظل اللعبة مركزا للترفيه والمنافسة الصحية والوحدة والبهجة".
وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن لويس دياز رصد مبلغ 200 مليون بيزو، وهي العملة المحلية في كولومبيا، أي ما يعادل (نحو 48 ألف دولار)، لأي شخص يساعد في إيجاد والده المختطف. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صاروخ يملكه "الحزب" يُرعب أميركا ويُهدّد سفنها... من أين حصل عليه وما هي ميزاته؟
Lebanon 24
صاروخ يملكه "الحزب" يُرعب أميركا ويُهدّد سفنها... من أين حصل عليه وما هي ميزاته؟
10:00 | 2023-11-09
09/11/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من قوى الأمن للمواطنين: تجنبوا هذه الطرقات في بيروت
Lebanon 24
من قوى الأمن للمواطنين: تجنبوا هذه الطرقات في بيروت
08:48 | 2023-11-09
09/11/2023 08:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من عامين على زواجهما.. طلاق الفنان الشهير والمذيعة المعروفة بشكل مفاجئ!
Lebanon 24
بعد أقل من عامين على زواجهما.. طلاق الفنان الشهير والمذيعة المعروفة بشكل مفاجئ!
02:16 | 2023-11-10
10/11/2023 02:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تُحلّق في جنوب لبنان... هذا ما حلّ بطائرة إسرائيليّة
Lebanon 24
كانت تُحلّق في جنوب لبنان... هذا ما حلّ بطائرة إسرائيليّة
08:05 | 2023-11-09
09/11/2023 08:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم خطير كاد أنّ يتسبّب "بمذبحة"... إليكم ما حصل داخل قاعدة أميركيّة في دولة عربيّة
Lebanon 24
هجوم خطير كاد أنّ يتسبّب "بمذبحة"... إليكم ما حصل داخل قاعدة أميركيّة في دولة عربيّة
10:26 | 2023-11-09
09/11/2023 10:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2023-11-10
هل يتعاقد "ريال مدريد" مع هالاند بدلا من مبابي؟
00:27 | 2023-11-10
صورة تشعل مواقع التواصل.. رونالدو حاملاً العلم الفلسطيني!
23:00 | 2023-11-09
مورينيو: هذا هو اللاعب الوحيد الذي لم يستحق الخسارة في فريقي
15:54 | 2023-11-09
بعد 12 يوما من اختطافه.. إطلاق سراح والد نجم ليفربول لويس دياز
14:00 | 2023-11-09
حتى 2029.. ريال مدريد يجدد عقد فالفيردي
11:00 | 2023-11-09
ميسي يقتحم عالما استثماريا جديدا
فيديو
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
10/11/2023 13:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
10/11/2023 13:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
10/11/2023 13:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24