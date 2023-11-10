هل يتعاقد "ريال مدريد" مع هالاند بدلا من مبابي؟

يبحث "ريال مدريد" منذ سنوات عن نجم شاب لقيادة هجوم الفريق. وبالفعل اختار "الأبيض" كيليان مبابي لاعب "باريس سان جيرمان" للإبحار بسفينته، إلا وأنه بحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة "الميرينغي" قرّرت صرف النظر عن الصفقة، والإنسحاب منها.

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وكشفت ذلك إذاعة "كادينا سير"، اذ قالت إن نادي "ريال مدريد" استبعد بشكل نهائي التعاقد مع مبابي الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، ولا يخطّط لضمّ النجم الفرنسي، حتى لو قرّر عدم تمديد عقده مع "باريس".

وأضافت الإذاعة في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "بعد أن كان مبابي الهدف الرئيس لريال مدريد في السنوات الأخيرة، اعتبر النادي أن مسلسل مبابي مغلق ولن يلاحقه مجدداً، بغض النظر عن وضعه التعاقدي".



أسباب أساسية تمنع وصول مبابي

وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة أسباب أساسية تمنع وصول مبابي، الأول يتعلّق بجدول الرواتب باعتبار أنه لن ينضم إلى "ريال مدريد" بأقل من 20 مليون يورو سنوياً، والتي يجب أن يضاف إليها، إذا لم يجدّد عقده مع باريس سان جيرمان،مكافأة انتقال عالية جدا للاعب، والامر ذاته في حالة التجديد. والسبب الثاني كونه سيصل إلى ريال مدريد بعمر 26 عاماً تقريباً، وهو ما يتعارض مع سياسة الانتقالات الأخيرة للنادي.

وذكرت الإذاعة أن السبب الثالث، يتمثّل في أن أعضاء إدارة ريال مدريد ما زالوا غاضبين من تصرف مبابي، بعدما مدّد عقده قبل عامين مع باريس سان جيرمان رغم أنه كان قريبا من الانتقال إلى الريال حينها.



خطة بديلة

وبعد ابتعاد مبابي عن "الريال"، يبدو أن الإدارة "الملكية" مهتمة بـ "الخارق" إرلينغ هالاند الذي تألّق مع "مانشستر سيتي"، وقاد هجوم الفريق في الموسم الماضي وسجل 53 هدفاً في كافة المسابقات، وساهم في فوز فريقه بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى.

وينتهي عقد المهاجم النرويجي، مع الفريق الإنكليزي في صيف 2027، ولكن بحسب التقارير الصحفية يوجد بنداً في عقد هالاند مع مانشستر، يمكن تفعيله من أي فريق خارج إنكلترا في صيف 2024 بدفع شرط جزائي تصل قيمته إلى 200 مليون يورو، للتعاقد مع اللاعب.

وازدادت التكهنات حول إمكانية رحيل هالاند إلى صفوف ريال مدريد، بعد تواجد رافاييلا بيمنتا، وكيلة أعمال هالاند في ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة الفريق أمام براجا في دوري أبطال أوروبا.

لكن بيمنتا، نفت وجود مفاوضات مع ريال مدريد بشأن هالاند، وقالت في تصريحات نقلها برنامج "الشرينغيتو" حول تلك الأنباء: "لقد كنت هنا عدة مرات من قبل، ولم أتحدث مع فلورنتينو بيريز بشأن هالاند".