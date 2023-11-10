Advertisement

خاص

هل يتعاقد "ريال مدريد" مع هالاند بدلا من مبابي؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
10-11-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1128618-638352115136577584.jpg
Doc-P-1128618-638352115136577584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبحث "ريال مدريد" منذ سنوات عن نجم شاب لقيادة هجوم الفريق. وبالفعل اختار "الأبيض" كيليان مبابي لاعب "باريس سان جيرمان" للإبحار بسفينته، إلا وأنه بحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة "الميرينغي" قرّرت صرف النظر عن الصفقة، والإنسحاب منها. 
Advertisement
 
 
 وكشفت ذلك إذاعة "كادينا سير"، اذ قالت إن نادي "ريال مدريد" استبعد بشكل نهائي التعاقد مع مبابي الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، ولا يخطّط لضمّ النجم الفرنسي، حتى لو قرّر عدم تمديد عقده مع "باريس". 
 
وأضافت الإذاعة في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "بعد أن كان مبابي الهدف الرئيس لريال مدريد في السنوات الأخيرة، اعتبر النادي أن مسلسل مبابي مغلق ولن يلاحقه مجدداً، بغض النظر عن وضعه التعاقدي". 

أسباب أساسية تمنع وصول مبابي 
 
 وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة أسباب أساسية تمنع وصول مبابي، الأول يتعلّق بجدول الرواتب باعتبار أنه لن ينضم إلى "ريال مدريد" بأقل من 20 مليون يورو سنوياً، والتي يجب أن يضاف إليها، إذا لم يجدّد عقده مع باريس سان جيرمان،مكافأة انتقال عالية جدا للاعب، والامر ذاته في حالة التجديد. والسبب الثاني كونه سيصل إلى ريال مدريد بعمر 26 عاماً تقريباً، وهو ما يتعارض مع سياسة الانتقالات الأخيرة للنادي. 
 
وذكرت الإذاعة أن السبب الثالث، يتمثّل في أن أعضاء إدارة ريال مدريد ما زالوا غاضبين من تصرف مبابي، بعدما مدّد عقده قبل عامين مع باريس سان جيرمان رغم أنه كان قريبا من الانتقال إلى الريال حينها. 

خطة بديلة 
 وبعد ابتعاد مبابي عن "الريال"، يبدو أن الإدارة "الملكية" مهتمة بـ "الخارق" إرلينغ هالاند الذي تألّق مع "مانشستر سيتي"، وقاد هجوم الفريق في الموسم الماضي وسجل 53 هدفاً في كافة المسابقات، وساهم في فوز فريقه بالثلاثية التاريخية للمرة الأولى. 
 
وينتهي عقد المهاجم النرويجي، مع الفريق الإنكليزي في صيف 2027، ولكن بحسب التقارير الصحفية يوجد بنداً في عقد هالاند مع مانشستر، يمكن تفعيله من أي فريق خارج إنكلترا في صيف 2024 بدفع شرط جزائي تصل قيمته إلى 200 مليون يورو، للتعاقد مع اللاعب. 
 
وازدادت التكهنات حول إمكانية رحيل هالاند إلى صفوف ريال مدريد، بعد تواجد رافاييلا بيمنتا، وكيلة أعمال هالاند في ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة الفريق أمام براجا في دوري أبطال أوروبا. 
 
لكن بيمنتا، نفت وجود مفاوضات مع ريال مدريد بشأن هالاند، وقالت في تصريحات نقلها برنامج "الشرينغيتو" حول تلك الأنباء: "لقد كنت هنا عدة مرات من قبل، ولم أتحدث مع فلورنتينو بيريز بشأن هالاند". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:56 | 2023-11-10
00:27 | 2023-11-10
23:00 | 2023-11-09
15:54 | 2023-11-09
14:00 | 2023-11-09
11:00 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24