ريال مدريد يمدّد عقد نجمه حتى 2029

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم امس، تجديد عقد نجمه الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، لتحصين مستقبله داخل أسوار "سانتياغو برنابيو" خوفا من إغراءات الأندية الأخرى.

وأصدر ريال بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله عن تجديد عقد فيديريكو فالفيردي، البالغ من العمر 25 عاما، حتى 2029.

شارك فيديريكو فالفيردي في 220 مباراة بقميص ريال مدريد "الميرنغي" سجل خلالها 19 هدفا، وتوج بـ9 القاب، وهي: دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية لمرتين، كأس السوبر الأوروبي، وكأس الملك، إضافة إلى الفوز مرتين بالدوري الإسباني "لا ليغا" وكأس السوبر المحلي.