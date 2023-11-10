Advertisement

رياضة

ريال مدريد يمدّد عقد نجمه حتى 2029

Lebanon 24
10-11-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1128661-638352179008773484.jpg
Doc-P-1128661-638352179008773484.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم امس،  تجديد عقد نجمه الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، لتحصين مستقبله داخل أسوار "سانتياغو برنابيو" خوفا من إغراءات الأندية الأخرى.

 

وأصدر ريال بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله عن تجديد عقد فيديريكو فالفيردي، البالغ من العمر 25 عاما، حتى 2029.

 

شارك فيديريكو فالفيردي في 220 مباراة بقميص ريال مدريد "الميرنغي" سجل خلالها 19 هدفا، وتوج بـ9 القاب، وهي: دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية لمرتين، كأس السوبر الأوروبي، وكأس الملك، إضافة إلى الفوز مرتين بالدوري الإسباني "لا ليغا" وكأس السوبر المحلي

 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2023-11-10
03:56 | 2023-11-10
00:27 | 2023-11-10
23:00 | 2023-11-09
15:54 | 2023-11-09
14:00 | 2023-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24