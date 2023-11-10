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رياضة

زيدان وميسي في لقاء الأساطير: لم نكن محظوظين بما يكفي للعب معاً

Lebanon 24
10-11-2023 | 11:00
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أكد ليونيل ميسي أنه "عندما يرى القميص رقم 10 يستذكر أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا".

 

وقال إن "الجميع تمنى أن يكون مثله، لكن لم ينجح أحد في تحقيق ذلك". 

 

وأوضح: "شاهدت دييغو قليلا، عندما ذهب إلى نيويلز في مرحلته الأخيرة، كان عمري 6 أو 7 سنوات ولا أتذكره، مثلما حدث في مونديال 1994. كنت طفلا، لا أتذكره كثيرا".

 
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وأضاف: "بعدها شاهدت مقاطع فيديو له. إنه مرجعنا، ومثلنا الأعلى. بالنسبة لنا دييغو هو شخص قوي للغاية سيستمر في الوجود لسنوات عديدة أخرى، ليس لدي شك في ذلك. أطفالي يعرفون دييغو دون أن يرونه من قبل، عبر الفيديو، ومن خلال حديثنا عنه".

 

وتابع ميسي: "أكن تقديرا كبيرا لبابلو أيمار وخوان رامون ريكيلمي، لذلك فإن الرقم 10 هو المركز الذي يفقد مكانته الآن في كرة القدم الحديثة، لقد خسر الكثير من وظائفه الآن، المركز الذي كان يربط بين الخطوط، الآن مع طريقة اللعب 4-3-3 و4-4-2 أصبح هناك عددا قليلا أو لا أحد يقوم به". 

 

وأقر ميسي كذلك بأنه حينما كان لاعبا لباريس سان جيرمان عانى من كونه لا يحمل القميص رقم 10، حيث اختار آنذاك اللعب بالقميص رقم 30 نظرا لأن البرازيلي نيمار كان يلعب بالقميص الآخر.

 

وعلق: "عندما كنت في باريس، لم أكن أرتدي القميص رقم 10، كنت معتادا عليه، رغم أنني لم أكن أهتم بذلك ولم يحدث شيء، لكني كنت أفتقده كثيرا، بعدها اعتدت على الأمر، لأنني سبق وارتديت هذا القميص (30) في بداية مسيرتي".

 

وعن علاقة ميسي بزيدان، قال ميسي لزيزو: "أنا معجب بك كثيرا، لم نحظ بفرصة اللعب سويا، نعم تواجهنا قليلا، لكني دائما ما أقدرك وأحترمك لما قمت به وما تزال تواصل القيام به".

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