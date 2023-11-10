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رياضة

بوتشيتينو: فوز تشيلسي على توتنهام مُستحق.. والسيتي أفضل فريق

Lebanon 24
10-11-2023 | 14:00
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اعتبر ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب تشيلسي، أن فريقه استحق فوزه الأخير على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-1، مؤكداً أن القرارات الناتجة عن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) خلال المباراة كانت في محلّها.
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وألحق تشيلسي، الاثنين، أول هزيمة هذا الموسم بمنافسه اللندني توتنهام، ورأى المدرب الأرجنتيني أن "هذا النوع من المباريات يتعلّق بالتكتيكات، وبالشكل وطريقة اللعب وكذلك التحكّم في المشاعر".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة متصدر الترتيب مانشستر سيتي في الدوري: "تعلّمت كيفية الحفاظ على هدوء اللاعبين في اللحظات الصعبة، وإرغام الخصم على ارتكاب أخطاء، ثم الفوز بالمباراة".

وتطرّق إلى الجدل بشأن تقنية "فار" خلال المباراة، قائلاً: "كل قرارات حكم الفيديو المساعد كانت عادلة. حتى أن هناك بعض القرارات كان توتنهام محظوظاً بها. لعبنا 120 دقيقة وأعتقد بأننا نستحق الفوز. مباراة جنونية لكن نتيجتها عادلة".

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر، الأحد المقبل، على ملعب "ستانفورد بريدج"، ضمن مواجهات الدوري الانجليزي.

ووأبدى بوتشيتينو إعجابه بفريق بيب غوارديولا، قائلاً: "بالنسبة إليّ، إنه أفضل فريق، وأفضل طاقم فني، وأفضل مدرب، إنه أحد أفضل المؤسسات في العالم. أظهروا أنهم يهيمنون على كرة القدم الإنجليزية، لأنهم يستحقون ذلك. مانشستر سيتي هو الفريق الذي تريد الفوز عليه، وتحديه".

ويحتلّ تشيلسي المركز العاشر برصيد 15 نقطة، بفارق 12 نقطة عن فريق مانشستر سيتي المتصدر.
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