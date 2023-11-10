فياريال يُقيل مدرّبه.. وهذا الاسم سيقود الفريق ضد أتلتيكو

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أقال فياريال مدربه خوسيه روخو مارتن باتشيتا، علماً أنه قاد الفريق بعد عزل المدرب السابق كيكي سيتيين في أيلول الماضي.وأعلن النادي أن ميغيل أنخيل تينا، مدير الكرة في فياريال، سيقود الفريق الأحد المقبل ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.ورجّحت صحيفة "أس" عودة مارسيلينو تورال لتدريب النادي، الذي قاده باتشيتا في 12 مباراة بكلّ المسابقات، وفاز في اثنتين فقط بالدوري، وواحدة في الدوري الأوروبي، وأخرى في كأس ملك إسبانيا.ويحتلّ فياريال المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، على بعد 5 نقاط من مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية.