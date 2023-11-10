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رياضة
محمد صلاح: أنا شخص سعيد دائماً.. وأحاول أن أكون قدوة للاعبين الأصغر سناً في ليفربول
Lebanon 24
10-11-2023
|
23:00
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شدد محمد صلاح نجم ليفربول، على أنه يسعى دوماً لمساعدة اللاعبين الأصغر سناً في الفريق، سواء في الملعب أو خارجه، معتبراً أن تطوّر مستوى الفريق يفوق بالنسبة إليه إنجازاته الفردية كلاعب.
وفي تصريحاتٍ له بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر تشرين الأول، قال صلاح: "من الجيد دوماً الفوز (بالجائزة)، ولكن كما قلت عدة مرات سابقاً، الأمر الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات".
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وأضاف: "في تشرين الأول فزنا ببعض المباريات، كانت فترة جيدة بالنسبة إلينا ونأمل بأن نستمرّ على هذا المنوال. من الجيد دوماً تسجيل الأهداف لهذا النادي الكبير".
صلاح (31 عاماً) سجل في المباريات الثلاث التي خاضها ليفربول في تشرين الأول، إذ أحرز هدفين في مرمى برايتون وهدفين في مرمى إيفرتون، قبل أن يضيف هدفاً آخر في فوز فريقه 3-0 على نوتنغهام فورست.
وبات صلاح الأكثر تتويجاً بجائزة أفضل لاعب في الشهر برصيد 5 مرات، بين اللاعبين الحاليين في الدوري الإنجليزي.
وأعرب صلاح عن سعادته البالغة في الفريق، قائلاً: "أشعر دوماً بالحبّ من الجمهور. أنا هنا منذ سبع سنوات، وأشعر بذلك طيلة الوقت".
وأضاف: "أنا شخص سعيد دائماً. أحاول مساعدة اللاعبين الأصغر سناً في الملعب وخارجه. أحاول فقط أن أؤدي دوري كلاعب وأن أكون قدوة للاعبين".
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