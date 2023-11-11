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رياضة

ليفربول يستهدف مراهق تبلغ قيمته 50 مليون إسترليني

Lebanon 24
11-11-2023 | 00:30
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كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن ليفربول يستهدف التعاقد مع اللاعب أرشي غراي رغم القيمة المرتفعة التي قد يدفعها لكسب خدماته.

قالت الصحيفة إن "الريدز" يستعد لتقديم عرض إلى ليدز يونايتد لضم المراهق البالغ من العمر 17 عاماً. 
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وأضافت: "غراي شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول منذ ثلاثة أشهر فقط، ولكن جذب أنظار الليفر لضمه خاصة أنه ظهر بمستوى جيد جداً رغم صغر سنه".

وتابعت: "تعدد استخدامات غراي وقدرته على اللعب في خط الوسط وفي مركز الظهير الأيمن قد أدى إلى مقارنات مع ترينت ألكسندر أرنولد في آنفيلد، بينما أبدى كريستال بالاس وإيفرتون اهتمامهما باللاعب الدولي الإنكليزي لمنتخب تحت 19 عاماً، ولكن لاعب ليدز قد يجد أنه من المغري التوقيع مع ليفربول واللعب تحت قيادة يورغن كلوب، الذي أظهر الكثير من الالتزام تجاه الشباب مثل هارفي إليوت وجاريل كوانساه".

واختتمت: "عقب اللاعب الشاب مع ليدز يمتد حتى 2025، وناديه لن يوافق على بيعه بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني".
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