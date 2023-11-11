بسبب النتائج الأخيرة.. "برشلونة" يحدّد إسمين للتعويض عن تشافي!

بعد تذبذب نتائج "برشلونة" هذا الموسم، بدأت إدارة النادي الإسباني خطوة مفاجئة، بتحضير سيناريوهات محتملة للاستغناء عن مدرّب الفريق الحالي تشافي هيرنانديز.

وبحسب ما ألمحت إليه بعض المصادر الإعلامية، فإن إدارة "البرسا" تفكّر جديّاً في إسمين لتولّي المهمّة بعد تشافي، في حال اتُخِذ قرار الانفصال عن الفريق، لتردّي النتائج.

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انتقادات واسعة لتشافي

وكانت الامور قد خرجت عن السيطرة إلى حدٍ كبير في "برشلونة" خلال الفترة الماضية، اذ خرجت بعض الأصوات تُطالب بإقالة المدرّب هيرنانديز، بعد خسارة فريقه "برشلونة" أمام غريمه التلقيدي "ريال مدريد" (1-2) في "كلاسيكو" الأرض بالدوري الإسباني، وأمام "شاختار" دونتيسك الأوكراني (0-1) في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين أشارت بعض التقارير الصحفية إلى وجود مشكلات في غرفة تغيير ملابس الفريق، وعدم رضا بعض اللاعبين عن طريقة تعامله معهم.

خطة "ب" لرئيس النادي

وذكرت منصّة "sportskeeda" في مقالٍ خاص، أنّ إدارة الرئيس خوان لابورتا بدأت بإعداد الخطة "ب" تحسّباً لاتخاذ قرار محتمل برحيل تشافي عن الفريق في أي لحظة.

وبحسب المنصّة، فهناك إسمان يثيران إعجاب لابورتا، وهما الألماني يورغن كلوب مدرّب نادي "ليفربول" الإنكليزي، وميتشل أنخيل سانشيز مونيوث، مدرّب "جيرونا" الإسباني متصدّر "الليغا".

لكن فكرة إقناع كلوب المتعّلق بشدّة بـ "الريدز" بحسب تصريحاته الشخصية السابقة، تبدو صعبة، الا أن مهمّة اقناع ميتشل تبدو واقعية نظراً لعراقة "برشلونة" ووزنه وتاريخه، مقارنة بـ"جيرونا".

صفحة جديدة بعد الهجوم؟

بعد الإنتقادات التي تعرّض لها مؤخراً، يعمل تشافي على فتح صفحة جديدة مع فريقه، فبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الجهاز الفني للفريق الكتالوني اجتمع مع اللاعبين في جلسة شهدت بعض التعليمات التكتيكية من تشافي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن المدرّب استعرض مع اللاعبين أثناء الاجتماع، بعض مقاطع الفيديو من المباريات الأخيرة، للنقاش فيها بشأن بعض الأمور الفنية.

وتبادل الجميع، بوجود تشافي، وجهات النظر، التي تهدف إلى تقويم مسار الفريق، في المسابقات المختلفة.

ويستعدّ "برشلونة" لمواجهة "ألافيس"، مساء غد الأحد في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني، الذي يحتلّ فيه "برشلونة" المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن "جيرونا" المتصدّر.