كالابريا يعود إلى تشكيلة منتخب إيطاليا

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تم استدعاء المدافع دافيدي كالابريا إلى تشكيلة منتخب إيطاليا لكرة القدم بقيادة لوتشيانو سباليتي لخوض آخر مباراتين ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الشهر ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في حين تم استبعاد قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي.وتم ضم قائد ميلان، الذي لم يشارك ضمن المنتخب الوطني منذ حزيران 2022، إلى التشكيلة المكونة من 29 لاعباً والتي تم الإعلان عنها اليوم الجمعة، بعد عروضه الرائعة الأخيرة مع ناديه.ولم يتم استدعاء المهاجم إيموبيلي، الذي عانى في وقت سابق هذا الموسم من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، رغم المستوى الجيد الذي قدمه لاتسيو في الآونة الأخيرة والذي تضمن تسجيل الهدف الوحيد في الفوز على ضيفه فينوورد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.وتلقى أندريا كامبياسو مدافع يوفنتوس وأندريا كولباني لاعب خط وسط ومونزا الاستدعاء الأول لهما.ويحتل المنتخب الإيطالي بقيادة سباليتي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف أوكرانيا لكن له مباراة مؤجلة.