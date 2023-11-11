Advertisement

رياضة

كالابريا يعود إلى تشكيلة منتخب إيطاليا

Lebanon 24
11-11-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1128968-638352910854201158.jpg
Doc-P-1128968-638352910854201158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم استدعاء المدافع دافيدي كالابريا إلى تشكيلة منتخب إيطاليا لكرة القدم بقيادة لوتشيانو سباليتي لخوض آخر مباراتين ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الشهر ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في حين تم استبعاد قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي.
Advertisement

وتم ضم قائد ميلان، الذي لم يشارك ضمن المنتخب الوطني منذ حزيران 2022، إلى التشكيلة المكونة من 29 لاعباً والتي تم الإعلان عنها اليوم الجمعة، بعد عروضه الرائعة الأخيرة مع ناديه.

ولم يتم استدعاء المهاجم إيموبيلي، الذي عانى في وقت سابق هذا الموسم من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، رغم المستوى الجيد الذي قدمه لاتسيو في الآونة الأخيرة والذي تضمن تسجيل الهدف الوحيد في الفوز على ضيفه فينوورد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وتلقى أندريا كامبياسو مدافع يوفنتوس وأندريا كولباني لاعب خط وسط ومونزا الاستدعاء الأول لهما.

ويحتل المنتخب الإيطالي بقيادة سباليتي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف أوكرانيا لكن له مباراة مؤجلة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2023-11-11
00:30 | 2023-11-11
23:00 | 2023-11-10
16:00 | 2023-11-10
14:00 | 2023-11-10
11:00 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24