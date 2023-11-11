من بوابة الدوري السعودي.. الأسطورة مالديني يعود إلى عالم كرة القدم





وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع "أكس": "باولو مالديني، المرشح الرئيسي لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة".

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وأضاف: "من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا، في ضوء وجود عرض جاد من النادي السعودي". أفاد تقرير صحفي باقتراب أسطورة الكرة الإيطالية باولو مالديني المدير التقني السابق لنادي ميلان من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال الأيام المقبلة.وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع "أكس": "باولو مالديني، المرشح الرئيسي لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة".وأضاف: "من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا، في ضوء وجود عرض جاد من النادي السعودي".

وكانت مجموعة "ريد بيرد" المالكة لميلان، أقالت مالديني من منصبه، عقب انتهاء الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر. (روسيا اليوم)