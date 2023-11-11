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رياضة

هجوم لاذع من رئيس ريال مدريد على "يويفا".. ما السبب؟

Lebanon 24
11-11-2023 | 11:00
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شن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز هجوما لاذعا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بسبب الطريقة التي يدير بها الأمور خلال السنوات الأخيرة.

ظهر فلورنتينو بيريز أمام أعضاء النادي الملكي، اليوم السبت، في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، من أجل مناقشة العديد من القضايا التي تخص ريال مدريد بشكل عام.
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وقال رئيس ريال مدريد في حديثه عن الـ"يويفا": "إنهم يهتمون فقط بمصالح أولئك الذين يحكمون هذا النظام، الاتحاد الأوروبي يدير اللعبة دون شفافية أو ابتكار، ودون معرفة كيفية التعامل مع الرياضات المتنامية باستمرار التي تجذب جمهورا أصغر سنا، شركة كوداك كانت رائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي، لكنها أفلست لفشلها في تطوير نفسها، كرة القدم لا تختلف عن هذه الشركة".

وأضاف: "يعاني دوري "السوبر ليغ" من حملات تلاعب مستمرة، بالادعاء بأننا نريد مغادرة المسابقات الوطنية وهذا غير صحيح، البطولة ستكون متوافقة وهدفها الوحيد هو تعزيز كرة القدم الأوروبية دون امتيازات أو استثناءات".

وواصل فلورنتينو بيريز حديثه: "في العام القادم يتغير دوري أبطال أوروبا نحو صيغة غير عادية وسخيفة بدون معنى كروي، بدون مباريات ذهابا وإيابا ومع المزيد من المواجهات، أمر سخيف".

وتابع رئيس ريال مدريد: "كرة القدم تعاني من أزمة خطيرة وغير مسبوقة، إما أن نتعامل مع الوضع وإلا لن تستمر بالصورة التي نعرفها الآن، المشكلة الرئيسية هي سلسلة من المسؤولين الذين لا يفكرون في المشجعين، لذلك أصبح دوري السوبر مهما أكثر من أي وقت مضى للنهوض بالأندية، لأنه سيقدم أفضل نسخة ممكنة من اللعبة".

وحرص فلورنتينو بيريز كذلك على شرح الشكل الجديد لملعب "سانتياغو برنابيو" والإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها، مثل السقف القابل للطي للهروب من الطقس غير الملائم في 15 دقيقة فقط، بالإضافة للمرافق التي تساعد على تحسين وضع النادي ماليا. (روسيا اليوم) 
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