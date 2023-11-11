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رياضة

الإسباني مافيو ضمن تشكيلة الأرجنتين لتصفيات كأس العالم

Lebanon 24
11-11-2023 | 14:00
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أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة منتخب بلاده، استعدادا لمواجهة منتخبي الأوروعواي والبرازيل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

 

ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره الأوروغوياني، يوم الخميس المقبل، ومن ثم سيحل ضيفا على غريمه التقليدي البرازيلي بعد ذلك بخمسة أيام.

 

وشهدت قائمة منتخب الأرجنتين ظهور لاعب إسباني لأول مرة، وهو مدافع فريق ريال مايوركا، بابلو مافيو (26 عاما)، الذي تحمل والدته الجنسية الأرجنتينية.

 
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كما استدعى سكالوني، لأول مرة أيضا إلى صفوف منتخب"راقصي التانغو"، الظهير الأيسر فرانسيسكو أورتيغا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني.

(روسيا اليوم)

 

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