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رياضة

"النجمة" يتخطى "الحكمة" ويستعيد صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم

Lebanon 24
11-11-2023 | 15:30
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استعاد النجمة صدارة الدوري العام اللبناني ال64 لكرة القدم، بفوزه على الحكمة بيروت وصيف القاع 2 - 1 (الشوط الاول 2 - 0) في المباراة التي اجريت بينهما ظهر اليوم، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في المرحلة التاسعة.

 

سجل للنجمة ماهر صبرا وجوزيه امبالو في الدقيقتين 19 و45. وللحكمة احمد جلول من "بنالتي" في الدقيقة 88.

 

ورفع النجمة رصيده الى 22 نقطة من سبعة انتصارات وتعادل وله مباراة مؤجلة مع الاهلي النبطية من المرحلة الثامنة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة.

 

في حين تجمد رصيد الحكمة عند خمس اربع نقاط من فوز وتعادل وسبع خسارات. 

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