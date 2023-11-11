حدث غريب في الملاعب السعودية.. طرد لاعب لقيامه بفعل مشين ضد زميله

شهدت مباراة نادي الأخدود وضيفه الحزم (2-1) التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، حالة نادرة الحدوث في ملاعب كرة القدم.

فقد أشهر حكم اللقاء، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، البطاقة الحمراء في وجه السعودي حمد فارس آل منصور مدافع نادي الأخدود، بسبب سلوكه المشين، حيث قام بالبصق على زميله حارس المرمى البرازيلي باولو فيتور، بعد خلاف بينهما في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

Advertisement

وانتهت المواجهة بفوز الأخدود بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أربع هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.