Advertisement

رياضة

حدث غريب في الملاعب السعودية.. طرد لاعب لقيامه بفعل مشين ضد زميله

Lebanon 24
11-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1129364-638353438718618280.jpg
Doc-P-1129364-638353438718618280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شهدت مباراة نادي الأخدود وضيفه الحزم (2-1) التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين، حالة نادرة الحدوث في ملاعب كرة القدم.

 

فقد أشهر حكم اللقاء، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، البطاقة الحمراء في وجه السعودي حمد فارس آل منصور مدافع نادي الأخدود، بسبب سلوكه المشين، حيث قام بالبصق على زميله حارس المرمى البرازيلي باولو فيتور، بعد خلاف بينهما في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

 
Advertisement

وانتهت المواجهة بفوز الأخدود بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أربع هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:43 | 2023-11-12
15:30 | 2023-11-11
14:00 | 2023-11-11
11:00 | 2023-11-11
08:10 | 2023-11-11
04:30 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24