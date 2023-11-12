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رياضة

بعد خطأ فادح.. رونالدو يتلقى هدية على "طبق من ذهب" من لاعب "الوحدة" شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
12-11-2023 | 02:00
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ضمن الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته في هز الشباك خلال لقاء فريقه النصر أمام مضيفه الوحدة، مساء أمس السبت .

وسجل رونالدو "صاروخ ماديرا" هدف التقدم الثالث لفريق "العالمي"، عند الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من كرة وصلته بعد خطأ فادح ارتكبه لاعب خط الوسط وليد باخشوين قائد نادي الوحدة.
 
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كما عزز النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 13 هدفا، مبتعدا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال، ويليهما كل من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة، والبرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصري في المرتبة الثالثة رصيد 8 أهداف لكل منهما.(روسيا اليوم)


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