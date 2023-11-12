دعما لغزة.. شاهدوا ماذا فعل جماهير فريق اسباني داخل الملعب (فيديو)

خلال مباراة أمام بنفيكا البرتغالي، يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، عبّرت مجموعة من جماهير نادي ريال سوسييداد الإسباني عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في غزة.



ودخل عدد من جماهير نادي ريال سوسييداد إلى أرض ملعب فريقهم، وهم يضعون على وجوههم أقنعة بيضاء، وبزي أبيض ملطخ بالدماء، قبل أن يتوجهوا إلى مكان شبه فارغ، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية واستمروا بسكب مادة حمراء على ملابسهم في إشارة إلى نزيف الدماء في غزة، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

Dukungan supporter Real Sociedad untuk Palestina, dan cara mereka menunjukkan ke dunia tentang kekejaman yang dilakukan negara zionis israel terhadap orang-orang di Palestina 🇵🇸



Momen saat laga UCL Sociedad vs Benfica



🎥 @BultzadaTXpic.twitter.com/GZHP6rCPx2 — FaktaBola (@FaktaSepakbola) November 11, 2023 Advertisement

وقد حقق نادي ريال سوسييداد انتصاره الثالث على التوالي في الموسم الحالي ضمن دور المجموعات لدوري الأبطال، مقابل تعادل واحد، ويحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وضمن بذلك تأهله إلى الدور السادس عشر "للشتامبيونز ليغ" رفقة وصيفه إنتر ميلان الإيطالي، الذي تغلب بدوره على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف وحيد.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الرابعة (D):



- ريال سوسييداد (إسبانيا) – 10 نقاط

- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط

- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط

- بنفيكا (البرتغال) – من دون نقاط.(روسيا اليوم)





