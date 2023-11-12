سيطرة اثيوبية أثمرت رقمين جديدين رجالا وسيدات في ماراتون بيروت الدولي ال19

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أحرز العداء الاثيوبي غاديسا تافا ديكيبا ومواطنته العداءة مولوغوجام برهان أمتي لقب سباق ماراتون بيروت الدولي في نسخته ال19، والتي نظمته صباح اليوم جمعية "بيروت ماراتون" في واجهة بيروت البحرية.وشارك وفق بيان صادر عن الجمعية 14399 عداء وعداءة يمثلون 105 دول من بينهم 6289 يمثلون المؤسسات العسكرية والأمنية والمدارس الرسمية وذوي الإحتياجات الخاصة والمناطق المهمّشة، علما أن الذين شاركوا في سباق العام الماضي بلغ 12 ألف عداء وعداءة من 60 دولة.وجاء قيام السباق بتأكيد وإصرار من الجمعية على رغم كل التحديات والأخطار المحدقة في لبنان وفلسطين.وحقق الحدث الماراتوني انتصارا لإرادة الحياة والسلام مقابل قتل الأطفال في غزّة وجنوب لبنان ك.وكانت كلمة لرئيسة الجمعية مي الخليل تحت هذه العناوين ألقتها قبيل إنطلاق سباق 5 كيلومترات الذي شارك فيه 11429 عداء وعداءة وجاء فيها: "باسمكم نقول لكل العالم: أعطونا السلام، أعطونا الحب، أعطونا الأمان والاستقرار وكفانا حروب وقتل الأبرياء من الأطفال الذين يسقطون اليوم شهداء بغزّة وعلى أرض الجنوب في لبنان".وتابعت: "أطفالنا يا وجع القلب وإنشودة الصبر وملحمة الصمود وإسطورة التاريخ. وياأطفالنا الشهداء في السماء سوف يشهد لكم كل الكون أنكم كتبتم بدمائكم الطاهرة ضريبة السلام ومعنى الكرامة وحرية الشعوب وقوة الصبر وخشوع الصلاة. يا أطفالنا بكيناكم جمر العيون حتى بكى الصخر والقهر وسمعنا صرخاتكم وأنين الوجع وسمعنا لوعة وندب الأمهات الثكالى عبر أصوات المآذن وأجراس الكنائس.كفانا مجازر وإبادة بحق الطفولة وصرخاتنا وسع السماء تقول: أين العدالة وأين حقوق الإنسان وشو ذنب الطفولة بحرب الكبار؟وأنت يا جنوب لبنان المسكون بالقلب والوجدان غنوّك كثر وعنك قالت فيروز إسوارة العروس مشغولة بالدهب .. وإنت مشغول بقلوب يا تراب الجنوب (قصيدة زهرة الجنوب للراحل جوزف حرب)٠.وأضافت: "سوف يبقى لبنان من أقصى جنوبه لأقصى شماله ومن بقاعه لساحله وعاصمته بيروت خط الدفاع الأول عن كل قضية حق، والنصير لكل مظلوم وعنوان كرامة مثل شموخ جبل حرمون، حتى ولو كانت التضحيات كبيرة والشهادة لأجل ترابه الذي يرتوي كل يوم بدماء أبنائه الأبرار، وكان آخرهن الشهيدات ريماس وتالين وليان شور من بلدة بليدا." نكون أو لا نكون هو القرار، لكن خيارنا اليوم و في كل يوم هو أن نكون. وها هو السباق بمثابة بقعة ضوء وأمل ورجاء".وكان سبق كلمة الخليل كلمة للصبية الفلسطينية ليال دعبس والصبي اللبناني آدم حميّة من جنوب لبنان.واستقبلت الخليل ونائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان رستم وعضو مجلس الإدارة دينا حركة ورئيس لجنة العلاقات العامة والبروتوكول بشير السقّا الحضور. و تقدمهم نائب رئيس مجلس إدارة OMT الراعي الرسمي للسباق حكمت أبو زيد وممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزف مسلّم ونقيب المحامين ناضر كسبار وممثل رئيس إتحاد ألعاب القوى رولان سعادة عضو الإتحاد رئيس لجنة سباقات الطرق نديم عبود ورئيسة البعثة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمونا كازابيانكا أشليمان وممثل رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي رئيسة جهاز الإسعاف والطواريء روزي بولس ومساعد رئيس الجامعة اللبنانية – الأميركية للمشاريع الخاصة سعد الزين والإعلامية منى أبو حمزة وممثلي جمعيات خيرية وأندية رياضة الركض وكوكبة من الإعلاميين في مؤسسات محلية وعربية وأجنبية .وظهرت السيطرة الاثيوبية عند الرجال والسيدات. وأمكن تحقيق إنجاز مزدوج عبر تعزيز رقم السباق عند الرجال من قبل العداء غاديسا تافا ديكيبا اذ 34 : 10 : 2 ساعتين، والرقم السابق 41 : 10 : 2 ساعتين المسجل بإسم الإثيوبي دومينيك روتو عام 2017 والمغربي محمد العربي عام 2018.وعند السيدات سجلت مولوغو جام برهان أمتي 48 : 27 : 2 ساعتين والرقم السابق 38 : 28 : 2 ساعتين المسجل بإسم البحرينية يونيس شومبا عام 2017.وهنا النتائج الكاملة بعد التدقيق بها من حكام الإتحاد اللبناني لألعاب القوى:_سباق الماراتون للأجانب:الرجال :1 – غاديسا تافا ديكيتا ( إثيوبيا ) 34 : 10 : 2 ساعتين2 – غوجام بلاينيه آيا ( إثيوبيا ) 65 : 12 : 2 ساعتين3 – روتيش ميتاي جون ( كينيا ) 24 : 17 : 2 ساعتينالسيدات :1 – مولوغو جام برهان أمتي ( إثيوبيا ) 48 : 27 : 2 ساعتين2 – غيتي دوكال روبي ( إثيوبيا ) 08 : 29 : 2 ساعتين3 – أسمرا بياني أسيف ( إثيوبيا ) 38 : 30 : 2 ساعتين_ سباق الماراتون عند اللبنانيين واللبنانيات:الرجال :1 – صالح زعيتر ( إنتر ليبانون ) 43 : 30 : 2 ساعتين2 – عمر أبو حمد ( 542 ) 52 : 32 : 2 ساعتين3 – طوني حنا ( يلا نركض ) 24 : 33 : 2 ساعتينالسيدات :1 – كاتيا راشد ( يلا نركض ) 19 : 12 : 3 ساعات2 – ندى الجسر ( إنتر ليبانون ) 58 : 13 : 3 ساعات3 – ألين مرعب ( إنتر ليبانون ) 53 : 26 : 3 ساعات_ سباق نصف الماراتون للفئة المفتوحة:السيدات:1 – اللبنانية نسرين نجيم ( إنتر ليبانون ) 55 : 23 : 1 ساعة2 – السودانية هانواي آدم هانواي 52 : 26 : 1 ساعة3 – اللبنانية ماري تريز موراي ( إنتر ليبانون ) 38 : 32 : 1 ساعةالرجال:1 – المصري سالم عطا الله ( 542 ) 41 : 10 : 1 ساعة2 – اللبناني محمد قدوح ( الجيش اللبناني ) 13 : 13 : 1 ساعة3 – اللبناني بلال عواضة ( الجيش اللبناني ) 38 : 13 : 1 ساعة_ سباق نصف الماراتون للبنانيين واللبنانيات:الرجال1 – محمد قدوح ( الجيش اللناني ) 13 : 13 : 1 ساعة2 – بلال عواضة ( الجيش اللبناني ) 38 : 13 : 1 ساعة3 – شادي حلبي ( إنتر ليبانون ) 16 : 19 : 1 ساعةالسيدات1 – نسرين نجيم ( إنتر ليبانون ) 55 : 23 : 1 ساعة2 – ماري تريز موراي ( إنتر ليبانون ) 38 : 32 : 1 ساعة3 – لؤى زعرور ( جمعية بيروت بار ) 25 : 33 : 1 ساعة_ سباق نصف الماراتون لذوي الاحتياجات الخاصة - هاند سايكل:السيدات1 – منى اللهيب 25 : 57 دقيقة.2 – ريتا سعادة 56 : 153 – نهى أتاري 24 : 44 : 1 ساعةالرجال1 – أحمد الغول 48 : 47 دقيقة (حافظ على ترتيبه)2 – أحمد شبلي 56 : 483 – جمال سوسي 00 : 54_ سباق نصف الماراتون لفاقدي البصر:الرجال1 – حسين مهنا 45 : 00 : 2 ساعتين2 – حسن حمية 14 : 04 : 2 ساعتين3 – ناصر بلوط 31 : 13 : 2 ساعتينالسيدات:1 – زهراء قعدون 33 : 14 : 3 ساعات_ سباق 10 كلم:الرجال1 – العراقي محمد عبد الله 16 : 26 دقيقة.2 – علي رضا كنعان (الجيش اللبناني) 41 : 26 د3 – العراقي حسين محمد 07 : 27السيدات1 – بريوني ستين ( بلو ستارز ) 50 : 29 دقيقة.2 – جوان مكاري ( يلا نركض ) 36 : 303 – ندى الكردي ( إنتر ليبانون ) 08 : 32وكانت فرقة موسيقى الجيش عزفت النشيد الوطني. وقدمت فرقة دير الأحمر للدبكة لوحات تراثية. كما أكاديمية تانيا قسيس لوحات غنائية وبيار جعجع لوحات إستعراضية رائعة بالعلم اللبناني.وتولت وحدات آلية وبشرية من الصليب الأحمر اللبناني التقديمات الطبية وكذلك جهاز طبي من الجامعة اللبنانية – الأميركية الراعي الصحي على طول المسار مع مستشفيات ميدانية.