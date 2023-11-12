تدهورت حالته فسقط وفارق الحياة.. وفاة لاعب خلال مباراة (فيديو)

أعلن دوري الهواة "كن أسطورة الهوكي" وفاة مهاجم نادي "أرماتا" ميخائيل يانتشيشين خلال مباراة في موسكو.



وتدهورت حالة ليانتشيشين الصحية أثناء مباراة بين "أرماتا" و"فافوريت" بحسب ما قاله الدوري في بيان له عبر "تلغرام"، مضيفا أن لاعب الهوكي سقط على الجليد وفارق الحياة.

Advertisement