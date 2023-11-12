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رياضة

تدهورت حالته فسقط وفارق الحياة.. وفاة لاعب خلال مباراة (فيديو)

Lebanon 24
12-11-2023 | 12:09
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أعلن دوري الهواة "كن أسطورة الهوكي" وفاة مهاجم نادي "أرماتا" ميخائيل يانتشيشين خلال مباراة في موسكو.

وتدهورت حالة ليانتشيشين الصحية أثناء مباراة بين "أرماتا" و"فافوريت" بحسب ما قاله الدوري في بيان له عبر "تلغرام"، مضيفا أن لاعب الهوكي سقط على الجليد وفارق الحياة.
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وحصل يانتشيشين البالغ (61 عاما) على الشهادة الطبية اللازمة حتى أيلزل 2024 والتأمين الصحي حتى أيار المقبل.

وسجل في الموسم الجاري 9 نقاط (5 أهداف و4 تمريرات حاسمة). (روسيا اليوم)
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