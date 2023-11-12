24
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تدهورت حالته فسقط وفارق الحياة.. وفاة لاعب خلال مباراة (فيديو)
Lebanon 24
12-11-2023
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن دوري الهواة "كن أسطورة الهوكي" وفاة مهاجم نادي "أرماتا" ميخائيل يانتشيشين خلال مباراة في موسكو.
وتدهورت حالة ليانتشيشين الصحية أثناء مباراة بين "أرماتا" و"فافوريت" بحسب ما قاله الدوري في بيان له عبر "تلغرام"، مضيفا أن لاعب الهوكي سقط على الجليد وفارق الحياة.
Advertisement
وحصل يانتشيشين البالغ (61 عاما) على الشهادة الطبية اللازمة حتى أيلزل 2024 والتأمين الصحي حتى أيار المقبل.
وسجل في الموسم الجاري 9 نقاط (5 أهداف و4 تمريرات حاسمة). (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
Lebanon 24
أمرٌ يطرأ في سوق الدولار قبل ساعات.. إكتشفوا ما فعله الصرّافون
14:23 | 2023-11-11
11/11/2023 02:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ بين لبنان وحيفا قبل قليل وإنفجارٌ كبير.. معلومات تكشف ما حصل!
15:47 | 2023-11-11
11/11/2023 03:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة
Lebanon 24
فيديو لإنفجار كبير.. هكذا قصفَ "حزب الله" تجمعاً لجنود إسرائيليين ومواقع عسكريّة
15:33 | 2023-11-11
11/11/2023 03:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"خرقٌ كبير" يطال خطوط "حزب الله" الخلفية.. هؤلاء يهدّدونه بشدّة!
Lebanon 24
"خرقٌ كبير" يطال خطوط "حزب الله" الخلفية.. هؤلاء يهدّدونه بشدّة!
06:00 | 2023-11-12
12/11/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير الآن في الجنوب.. قصفٌ إسرائيليّ عنيف وهذه البلدات تحت الخطر!
Lebanon 24
توترٌ كبير الآن في الجنوب.. قصفٌ إسرائيليّ عنيف وهذه البلدات تحت الخطر!
14:01 | 2023-11-11
11/11/2023 02:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:15 | 2023-11-12
سيطرة اثيوبية أثمرت رقمين جديدين رجالا وسيدات في ماراتون بيروت الدولي ال19
08:00 | 2023-11-12
فينيسيوس ورودريغو يتألقان في خماسية الريال على فالنسيا
04:00 | 2023-11-12
دعما لغزة.. شاهدوا ماذا فعل جماهير فريق اسباني داخل الملعب (فيديو)
02:00 | 2023-11-12
بعد خطأ فادح.. رونالدو يتلقى هدية على "طبق من ذهب" من لاعب "الوحدة" شاهدوا الفيديو
00:43 | 2023-11-12
فقد وعيه وسقط أرضاً.. وفاة لاعب بسبب أزمة قلبية أثناء مباراة كرة قدم (فيديو)
23:00 | 2023-11-11
حدث غريب في الملاعب السعودية.. طرد لاعب لقيامه بفعل مشين ضد زميله
فيديو
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
12/11/2023 20:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربيّة: لإنقاذ فلسطين وغزة ولبنان ملتزمٌ بالقرار 1701
10:14 | 2023-11-11
12/11/2023 20:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
12/11/2023 20:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24