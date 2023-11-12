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رياضة

مواجهة "مجنونة".. 8 أهداف في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

Lebanon 24
12-11-2023 | 16:00
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فرض نادي تشيلسي التعادل على ضيفه مانشستر سيتي (4-4) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 12 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند التسجيل لمانشستر سيتي عند الدقيقة 25 من ركلة جزاء، ورد الضيوف بهدفين متتاليين عبر كل من المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، والجناح رحيم سترلينغ، في الدقيقتين (29، و37) على الترتيب.
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وأدرك المدافع السويسري مانويل أكانجي التعادل للسيتي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ثم عاد هالاند وسجل مرة أخرى في الدقيقة 47، لكن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون سجل هدف التعادل "للبلوز" في الدقيقة 67.

وسجل لاعب خط الوسط الإسباني رودري هدف التقدم للسيتي عند بحلول الدقيقة 86، واقتنص كول بالمير، المهاجم السابق لفريق مانشستر سيتي، التعادل لفريق الحالي من ضربة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن.

واكتفى فريق مانشستر سيتي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 28 نقطة، وانفرد بصدارة الدوري "البريمير ليغ" من جديد، بفارق نقطة عن فريقي ليفربول وأرسنال صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب. (روسيا اليوم)
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