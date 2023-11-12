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رياضة

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

Lebanon 24
12-11-2023 | 23:00
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حقق النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول رقمًا قياسيًّا جديدًا، حين سجل هدف فريقه الأول في مرمى برينتفورد، الأحد، برسم الجولة الثانية عشرة من البطولة الأقوى أوروبيًّا.

ومنح صلاح الأفضلية لفريقه عند الدقيقة (39)، مستغلًّا تمريرة حاسمة من زميله، داروين نونيز، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في أول 6 مباريات داخل الديار من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.
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وسجل نجم منتخب مصر هذا الموسم على ملعب "أنفيلد"، في مرمى كل من بورنموث، وأستون فيلا، ووست هام يونايتد، وإيفرتون، ونوتينغهام فوريست، وأخيرًا برينتفورد، خلال مباراة الأحد.

ونجح صلاح بهدفه أيضًا في معادلة رقم مهم لأسطورتَي الدوري الإنكليزي، ألان شيرر وتييري هنري، حيث بات ثالث لاعب في تاريخ المسابقة ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال 15 مباراة متتالية (باحتساب 3 مباريات من الموسم الماضي). 

وبعد هدفه الثاني في مرمى برينتفورد اليوم، أصبح صلاح مشاركًا في تسجيل 119 هدفًا لليفربول على ملعب "أنفيلد" في مسابقة الدوري الإنكليزي، سجلها خلال 117 مواجهة، مقسمة على 87 هدفًا و32 تمريرة حاسمة.

وسبق لصلاح أن كسر عديد الأرقام القياسية المهمة في نادي ليفربول، لاسيما من حيث تسجيل الأهداف، ما جعله يدخل تاريخ الريدز والبريميرليغ من الباب الواسع، ليصبح أحد أساطير البطولة عبر التاريخ، برفقة كوكبة من النجوم السابقين. (win win)
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