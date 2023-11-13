نهاية غير متوقعة لنجمة المنتخب الأميركي لكرة القدم!

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انتهى مشوار النجم الأميركية ميجان رابينو مع عالم كرة القدم، بعد 3 دقائق فقط في نهائي الدوري الأميركي للسيدات، الذي جمع بين فريقها أو ال رين ضد نادي جوثام.وكانت ميجان قد أعلنت عن أنها ستعتزل كرة القدم نهائيًا بعد نهاية الموسم الحالي، ولكن النهاية كانت مؤلمة جدًا لها، اذ تعرضت رابينو للإصابة بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية نهائي الدوري الأميركي، حيث أكدت "BBC" على أنها تُعاني من قطع في وتر "أكيليس".وقالت رابينو وهي تبكي: "الأمر كان صعبًا، بالتأكيد لم أتصور ما حدث، وشكرًا لكل من شارك في الرحلة طوال هذا الوقت لأنها كانت مذهلة، ولم يكن بإمكاني أن أكتبها بطريقة مختلفة عن ذلك".وخسر فريق ميجان نهائي الدوري الأميركي بهدفين مقابل هدف واحد، لتُنهي مسيرتها دون تحقيق اللقب في تاريخها، بعد 11 موسمًا رفقة فريق رين، بينما حققت مع منتخب بلادها كأس العالم مرتين، بالإضافة إلى ذهبية الأولمبياد. (جول)