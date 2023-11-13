سقط ميّتاً خلال المباراة.. ما سبب وفاة رافائيل دوامينا في أرض الملعب؟

يستمتع عشاق كرة القدم بموهبة اللاعبين وشغفهم خلال المباريات والتكتيك فوق المستطيل الأخضر، لكن مشاعر الفرح هذه قد تختفي أحياناً، بسبب تعّرض نجوم اللعبة إلى إصابات خطيرة وتدخلات عنيفة، أو ما شوهد أكثر من مرّة على مدار التاريخ، بأن يفقد لاعب حياته في قلب المباراة وعلى أرض الملعب.

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ومجدداً، أظهرت كرة القدم وجهها القبيح، فحادثة سقوط كريستيان إريكسن في مباراة الدنمارك وفنلندا بيورو 2020 تكرّرت من جديد، ولكن هذه المرّة في الدوري الألباني عام 2023، وبالتحديد حصلت مع اللاعب الغاني رافائيل دوامينا. الا أن الأخير على عكس إريكسن لم ينجح في النجاة رغم كل محاولات إسعافه، ليفارق الحياة خلال مباراة مع فريقه إجناتيا ضد بارتيزاني في الدوري الألباني.

من هو رافائيل دوامينا؟

رافائيل دوامينا هو لاعب كرة قدم غاني من مواليد 12 أيلول 1995 ، وقد تُوفي يوم 11 تشرين الثاني 2023 خلال مباراة لفريقه، اذ سقط مغشياً عليه على أرض الملعب بعد أقل من نصف ساعة من بدء المباراة التي كانت نتيجتها تشير للتعادل بهدف لكل فريق. ورغم كل التحركات الطبية ومحاولة إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة على الفور.

بدأ مسيرته مع ريد بول في غانا، ومنه انتقل إلى النمسا مع عدد من الفرق، قبل أن تبدأ خطوته الأهم بالانتقال إلى زيورخ عام 2017، وبعدها فشل انتقاله لبرايتون لينتقل إلى ليفانتي، ثم انضم إلى ريال سرقسطة، وبعدها توجه إلى بولدكلوب الدنماركي، ومنه إلى بلا فايز لينتس النمساوي، وبعدها إلى أولد بويز السويسري، قبل أن يختتم حياته مع إجناتيا الألباني.

ما سبب الوفاة؟

بحسب ما أكدته وسائل الإعلام، فإن الغاني صاحب الـ 28 عاماً عانى سابقاً من عدّة انتكاسات بسبب مشاكل في القلب، وكانت نصيحة الأطباء له واضحة بأن يعتزل كرة القدم، فالمجهود البدني الكبير من شأنه أن يُنهي حياته، لكنه استمرّ في الملاعب بالرغم من ذلك.

واكتشف دوامينا الأمر في عام 2017، حين فشل في الكشف الطبي خلال الانضمام إلى برايتون ، بعد اكتشاف أزمة في قلبه. لكنه لم يستسلم، فقام بتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب مثلما فعل كريستيان إريكسن، لكن يبدو أنه لم يكن كافياً للتعامل مع المجهود البدني.

وكان قد سقط لاعب منتخب غانا مغشيّاً عليه أكثر من مرّة في مسيرته بسبب مشكلة قلبه، آخرها عام 2021، عندما سقط مع فريق لينتس النمساوي لكن أسعفه جهاز القلب حينها.