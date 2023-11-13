Advertisement

رياضة

مدرب منتخب مصر: بدأنا الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

Lebanon 24
13-11-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1129899-638354857630735207.jpg
Doc-P-1129899-638354857630735207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال روي فيتوريا مدرب منتخب مصر إن "هدفه الفوز بأول ست نقاط في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "2026.

 

وأشار إلى أن "مباراة جيبوتي الافتتاحية مهمة للغاية لأنها ستمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة".

 

وتستضيف مصر منتخب جيبوتي الخميس المقبل، في افتتاح مباريات الفريقين ضمن المجموعة الأولى قبل أن تلتقي مع سيراليون في ليبيريا الأحد المقبل.

 

وقال فيتوريا للصحافيين: «أحترم جميع فرق المجموعة، ولكن من يريد التأهل للبطولة الأهم لأي منتخب أو لاعب، وهي كأس العالم عليه أن يلعب للفوز وجمع أكبر عدد من النقاط من أجل التأهل للنهائيات».

 

وأضاف: «أدرك تماماً أهمية التأهل لكأس العالم وسأسعى جاهداً مع باقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026».

 

 وينضم القائد محمد صلاح هداف ليفربول لمعسكر الفريق بالقاهرة الثلاثاء، وذلك بعد حصوله على راحة لمدة يوم واحد عقب وصوله من إنجلترا.

 

وأثار المدرب البرتغالي الكثير من الجدل بضمه أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الزمالك الموقوفين من ناديهما والمعروضة عقودهم للبيع.

 

وأكد فيتوريا أن اختيار اللاعبين قراره الشخصي، وأن ما يهمه التزام اللاعبين في التدريبات ومعسكرات المنتخب. (الشرق الأوسط)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-11-13
04:30 | 2023-11-13
00:15 | 2023-11-13
23:00 | 2023-11-12
16:00 | 2023-11-12
12:09 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24