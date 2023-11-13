مدرب منتخب مصر: بدأنا الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

قال روي فيتوريا مدرب منتخب مصر إن "هدفه الفوز بأول ست نقاط في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "2026.

وأشار إلى أن "مباراة جيبوتي الافتتاحية مهمة للغاية لأنها ستمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة".

وتستضيف مصر منتخب جيبوتي الخميس المقبل، في افتتاح مباريات الفريقين ضمن المجموعة الأولى قبل أن تلتقي مع سيراليون في ليبيريا الأحد المقبل.

وقال فيتوريا للصحافيين: «أحترم جميع فرق المجموعة، ولكن من يريد التأهل للبطولة الأهم لأي منتخب أو لاعب، وهي كأس العالم عليه أن يلعب للفوز وجمع أكبر عدد من النقاط من أجل التأهل للنهائيات».

وأضاف: «أدرك تماماً أهمية التأهل لكأس العالم وسأسعى جاهداً مع باقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026».

وينضم القائد محمد صلاح هداف ليفربول لمعسكر الفريق بالقاهرة الثلاثاء، وذلك بعد حصوله على راحة لمدة يوم واحد عقب وصوله من إنجلترا.

وأثار المدرب البرتغالي الكثير من الجدل بضمه أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الزمالك الموقوفين من ناديهما والمعروضة عقودهم للبيع.

وأكد فيتوريا أن اختيار اللاعبين قراره الشخصي، وأن ما يهمه التزام اللاعبين في التدريبات ومعسكرات المنتخب. (الشرق الأوسط)