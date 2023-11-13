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رياضة

الخميس.. مواجهة مرتقبة بين ميسي وسواريز في تصفيات مونديال 2026

Lebanon 24
13-11-2023 | 23:47
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استدعي المهاجم المخضرم لويس سواريز إلى تشكيلة المنتخب الأوروغوياني للمرة الأولى تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، ما سيمنحه فرصة مواجهة زميله السابق وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي حين يلتقي الطرفان الخميس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
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ونتيجة تألقه مع فريقه الحالي غريميو بورتو أليغري حيث سجل 14 هدفا في الدوري هذا الموسم و26 في كل المسابقات، تم استدعاء مهاجم برشلونة الإسباني السابق الى المنتخب الأوروغوياني لأول مرة منذ مونديال قطر نهاية العام المنصرم، ليحصل ابن الـ36 عاما على فرصة تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الأهداف (68).
 
ويحل المنتخب الأوروغوياني الذي استعان ببييلسا في أيار، ضيفا على الأرجنتين بطلة العالم الخميس في بوينوس أيرس في مواجهة منتظرة بين سواريز وزميله السابق في برشلونة وصديقه ميسي، قبل استضافة بوليفيا الأسبوع المقبل في مونتيفيديو. (سكاي نيوز عربية) 
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