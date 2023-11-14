23
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
محرز: أنا الأحق بالكرة الذهبية الإفريقية
Lebanon 24
14-11-2023
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي أن إنجازاته في موسم 2022ـ2023 تجعله الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب.
وتحدث محرز، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن موسمه الماضي الذي كان رائعا، عن فرصه في التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي، وسط المنافسة من قبل العديد من النجوم الذين تألقوا في أوروبا.
Advertisement
وقال نجم مانشستر سيتي السابق: "بالنسبة للكرة الذهبية الإفريقية هناك دائما محمد صلاح وساديو ماني من المرشحين بلا شك للتتويج مثل كل موسم، ولكن على الصعيد الجماعي كان الموسم صعبا عليهما، أنا فزت بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وباعتبار المباريات الدولية فقد سجلت 20 هدفا وصنعت 15 هدفا".
وتابع: "لقد كنت من أفضل اللاعبين أداء في الدوري الإنجليزي، وكذلك في كأس الاتحاد، وأقل تأثيرا في دوري الأبطال، وطوال المواسم الماضية، كنت دائما مؤثرا في هذه البطولة المميزة".
وأردف قائلاً: "لقد سمعت أن هناك من يدفع من أجل أن يحصل ياسين بونو على جائزة أفضل لاعب إفريقي بعد تتويجه بالدوري الأوروبي وتألقه في كأس العالم مع المغرب، ولكن بكل حال من الأحوال لا شيء يمكن مقارنته بالثلاثية التاريخية التي توجت بها مع مانشستر سيتي.. لذلك سنرى". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
اعلامية شابة تحتفل بخطوبتها باجواء فخمة.. وهذا عريسها الوسيم (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية شابة تحتفل بخطوبتها باجواء فخمة.. وهذا عريسها الوسيم (فيديو)
07:15 | 2023-11-13
13/11/2023 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرض لاطلاق نار داخل سيارته.. هذا ما حصل فجر اليوم مع مسؤول في حزب لبناني بارز
Lebanon 24
تعرض لاطلاق نار داخل سيارته.. هذا ما حصل فجر اليوم مع مسؤول في حزب لبناني بارز
08:20 | 2023-11-13
13/11/2023 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخلَ إسرائيل.. تقريرٌ يكشف ما قيل عن الحرب ضدّ لبنان!
Lebanon 24
داخلَ إسرائيل.. تقريرٌ يكشف ما قيل عن الحرب ضدّ لبنان!
12:00 | 2023-11-13
13/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يُهدّد لبنان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
نتنياهو يُهدّد لبنان.. ماذا قال؟
12:02 | 2023-11-13
13/11/2023 12:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان جيش العدو: قواتنا مستعدة عند الجبهة مع لبنان
Lebanon 24
رئيس أركان جيش العدو: قواتنا مستعدة عند الجبهة مع لبنان
13:08 | 2023-11-13
13/11/2023 01:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:47 | 2023-11-13
الخميس.. مواجهة مرتقبة بين ميسي وسواريز في تصفيات مونديال 2026
11:00 | 2023-11-13
مدرب منتخب مصر: بدأنا الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
08:00 | 2023-11-13
نابولي يتعرض لهزيمة أمام جماهيره بهدف قاتل
04:30 | 2023-11-13
سقط ميّتاً خلال المباراة.. ما سبب وفاة رافائيل دوامينا في أرض الملعب؟
00:15 | 2023-11-13
نهاية غير متوقعة لنجمة المنتخب الأميركي لكرة القدم!
23:00 | 2023-11-12
رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول
فيديو
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
14/11/2023 11:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
23:20 | 2023-11-13
14/11/2023 11:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مؤثرة أميركية شهيرة تعلن إسلامها مباشرة على الهواء وتنطق الشهادتين.. شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-11-12
14/11/2023 11:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24