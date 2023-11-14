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رياضة

استبعاد سالم الدوسري من منتخب السعودية رسميا

Lebanon 24
14-11-2023 | 04:55
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أصدر المنتخب السعودي لكرة القدم، بيانا رسميا الثلاثاء، يعلن فيه مغادرة سالم الدوسري نجم المنتخب وفريق الهلال، لمعسكر الأخضر المقام في توقف تشرين الثاني الحالي.

وجاء قرار استبعاد سالم الدوسري من معكسر المنتخب السعودي المقام حاليا، بسبب تأكد عدم جاهزيته لخوض مباراتي المنتخب في تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.
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وسبق للمنتخب السعودي الكشف عن قائمته الرسمية منذ يومين، التي ستخوض جولتي تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولكنها شهدت العديد من التعديلات منذ إعلانها.

ونشر منتخب السعودية بيانه، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ليؤكد فيه أن روبيرتو مانشيني مدرب المدرب هو من سمح لسالم الدوسري بمغادرة المعسكر عقب تأكد عدم جاهزيته.
 
وجاء نص بيان المنتخب السعودي: "سمح المدير الفني للمنتخب الوطني روبيرتو مانشيني، للاعب سالم الدوسري، مغادرة معسكر المنتخب المقام حاليا في محافظة الأحساء".

وتابع: "وجاء ذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، عدم قدرة اللاعب من المشاركة في المباراتين القادمتين لعدم جاهزيته وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي، على أن يستكمل برنامجه العلاجي في ناديه". (روسيا اليوم) 
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