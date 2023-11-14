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رياضة
هل فسخ نيمار عقده مع نادي الهلال؟
Lebanon 24
14-11-2023
|
08:41
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حسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروغواي، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
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ومن المتوقع أن يغيب الساحر البرازيلي البالغ من العمر 31 سنة، عن الملاعب؛ لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر؛ وسط أنباء عن فسخ عقده مع الهلال.
وفي هذا السياق، أعلن نيمار جونيور بطريقة غير مباشرة، استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وعدم فسخ عقده مثلما تردد في الأيام الماضية.
وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، مخاطبًا الهلال: "غمرتني بمشاعرك الصادقة.. أراكم قريبًا لنكمل القصة".
رسالة الساحر البرازيلي؛ جاءت ردًا على تغريدة الحساب الرسمي لنادي الهلال والتي تضمنت صورًا من تقديم اللاعب، بعد التعاقد الرسمي معه، مع جملة "سيعود أقوى ليكمل القصة".
جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور، انضم إلى نادي الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، في عقد لمدة موسمين، وفي صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو. (جول)
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