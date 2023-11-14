Advertisement

رياضة

هل فسخ نيمار عقده مع نادي الهلال؟

Lebanon 24
14-11-2023 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1130270-638355733172804726.jpg
Doc-P-1130270-638355733172804726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروغواي، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
Advertisement

ومن المتوقع أن يغيب الساحر البرازيلي البالغ من العمر 31 سنة، عن الملاعب؛ لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر؛ وسط أنباء عن فسخ عقده مع الهلال.

وفي هذا السياق، أعلن نيمار جونيور بطريقة غير مباشرة، استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وعدم فسخ عقده مثلما تردد في الأيام الماضية.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، مخاطبًا الهلال: "غمرتني بمشاعرك الصادقة.. أراكم قريبًا لنكمل القصة".

رسالة الساحر البرازيلي؛ جاءت ردًا على تغريدة الحساب الرسمي لنادي الهلال والتي تضمنت صورًا من تقديم اللاعب، بعد التعاقد الرسمي معه، مع جملة "سيعود أقوى ليكمل القصة".

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور، انضم إلى نادي الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، في عقد لمدة موسمين، وفي صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:46 | 2023-11-14
04:55 | 2023-11-14
01:17 | 2023-11-14
23:47 | 2023-11-13
11:00 | 2023-11-13
08:00 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24