خبر رياضي حزين.. استشهاد لاعبين فلسطينيين بقصف إسرائيلي من هما؟ (صورة)

استشهد لاعبا المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة الطائرة الحسن زعيتر وإبراهيم قصيعة، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة.



وبحسب وكالة "سند" الفلسطينية، فإن ثنائي نادي الصداقة والمنتخب الفلسطيني استشهدا في قصف إسرائيلي على المخيم.

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