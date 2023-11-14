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رياضة

خبر رياضي حزين.. استشهاد لاعبين فلسطينيين بقصف إسرائيلي من هما؟ (صورة)

Lebanon 24
14-11-2023 | 09:46
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استشهد لاعبا المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة الطائرة الحسن زعيتر وإبراهيم قصيعة، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة.

وبحسب وكالة "سند" الفلسطينية، فإن ثنائي نادي الصداقة والمنتخب الفلسطيني استشهدا في قصف إسرائيلي على المخيم.
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مقتل لاعبين في المنتخب الفلسطيني للطائرة


ونعى اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة الثنائي الفلسطيني مساء الاثنين.

وقال الاتحاد في بيانه: "ينعى اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة بمزيد من الحزن والأسى استشهاد لاعبي منتخب فلسطين للكرة الطائرة الشهيد ابراهيم قصيعة والشهيد حسن أبو زعيتر أثر العدوان على قطاع غزة رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى". (روسيا اليوم)
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