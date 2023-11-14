المجر تنتقد تصرف بلغاريا بتغيير مكان مباراتهما الأوروبية

انتقد الاتحاد المجري لكرة القدم نظيره البلغاري بسبب تصرفه «غير الرياضي» بنقل مباراتهما في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 الخميس، من بلوفديف إلى صوفيا.

وكان سبب النقل المتأخر لمكان المباراة قرار بلدية بلوفديف بعدم إتاحة ملعب خريستو بوتيف لإقامة المباراة بسبب أعمال البناء الحالية فيه.

ووصف الاتحاد المجري تصرفات نظيره البلغاري في بيان بأنها «غير مسبوقة وغير مبررة وغير رياضية على الإطلاق. ليس من الممكن حتى تنظيم عطلة عائلية بهذه الطريقة، ناهيك عن مباراة دولية لكرة القدم ذات أهمية كبيرة تخص ملايين الأشخاص».

وأضاف الاتحاد في بيان اليوم «طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإقامة المباراة من دون جماهير على ملعب فاسيل ليفسكي في صوفيا».