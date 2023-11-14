نابولي يقيل غارسيا ويعلن تعاقده مع بديله

أقال نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مدربه الفرنسي رودي غارسيا لسوء النتائج، وعين بدلا منه المخضرم والتر ماتزاري الذي أشرف عليه بين 2009 و2013.

وكتب النادي على منصة "إكس": "ماتزاري هو المدرب الجديد لنابولي.. مرحبا بعودتك والتر".

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وتراجعت نتائج نابولي هذا الموسم ليحتل المركز الرابع راهنا بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، بعد خسارته المحرجة الأحد الماضي على أرضه أمام إمبولي المهدد بالهبوط.

وأسهم ماتزاري في فترته الأولى (بين 2009 و2013) مع نابولي بصعوده إلى دوري النخبة في موسمه الأول آنذاك، قبل أن يستمر معه لثلاثة مواسم إضافية

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ثم قاد (ماتزاري) نابولي إلى إحراز لقب كأس إيطاليا عام 2012، بعدما تغلب في النهائي على يوفنتوس بطل الدوري في حينها والذي كان لا يقهر، ليمنح الفريق لقبه الأول منذ قرابة العقدين من الزمن.

وغادر ماتزاري أروقة نابولي في مايو 2013، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي في فريق ضم آنذاك أمثال الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي، السلوفاكي ماريك هامشيك والأوروغوياني إدينسون كافاني.

(روسيا اليوم)